https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583606979.html

В Хакасию из-за вспышки COVID-19 направили группу специалистов Минздрава

В Хакасию из-за вспышки COVID-19 направили группу специалистов Минздрава

Минздрав России направил группу специалистов в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T12:39

2020-11-08T12:39

2020-11-08T12:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

республика хакасия

происшествия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минздрав России направил группу специалистов в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19, сообщила пресс-служба министерства."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства", - говорится в сообщении.Специалисты проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку, уточнили в пресс-службе.Минздрав РФ оказывает организационную и практическую помощь нуждающимся в ней регионам. На данный момент специалисты Минздрава работают в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, Алтайском крае, Якутии, в Крыму, отметили в Минздраве."Также международная помощь по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказывается Республике Южная Осетия и Республике Абхазия", - пояснили в пресс-службе.Бригады специалистов федеральных учреждений Минздрава также в ближайшее время будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай, подчеркнули в министерстве.По информации республиканского главка Роспотребнадзора на пятницу, с начала пандемии в регионе выявлено 7877 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за сутки 160 случаев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583575970.html

республика хакасия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), республика хакасия, происшествия