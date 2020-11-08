https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583606979.html
В Хакасию из-за вспышки COVID-19 направили группу специалистов Минздрава
В Хакасию из-за вспышки COVID-19 направили группу специалистов Минздрава
Минздрав России направил группу специалистов в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T12:39
2020-11-08T12:39
2020-11-08T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
республика хакасия
происшествия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минздрав России направил группу специалистов в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19, сообщила пресс-служба министерства."По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора, а также ведущих подведомственных учреждений министерства", - говорится в сообщении.Специалисты проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку, уточнили в пресс-службе.Минздрав РФ оказывает организационную и практическую помощь нуждающимся в ней регионам. На данный момент специалисты Минздрава работают в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, Алтайском крае, Якутии, в Крыму, отметили в Минздраве."Также международная помощь по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказывается Республике Южная Осетия и Республике Абхазия", - пояснили в пресс-службе.Бригады специалистов федеральных учреждений Минздрава также в ближайшее время будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай, подчеркнули в министерстве.По информации республиканского главка Роспотребнадзора на пятницу, с начала пандемии в регионе выявлено 7877 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за сутки 160 случаев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583575970.html
республика хакасия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), республика хакасия, происшествия
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минздрав России направил группу специалистов в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19, сообщила пресс-служба министерства.
"По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко
в Хакасию в связи со вспышкой COVID-19 направлена группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора
, а также ведущих подведомственных учреждений министерства", - говорится в сообщении.
Специалисты проведут аудит организации медицинской помощи, окажут практическую помощь пациентам с COVID-19 и организационно-методическую поддержку, уточнили в пресс-службе.
Минздрав РФ оказывает организационную и практическую помощь нуждающимся в ней регионам. На данный момент специалисты Минздрава работают в Кемеровской, Курганской, Иркутской областях, Алтайском крае, Якутии, в Крыму, отметили в Минздраве.
"Также международная помощь по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 оказывается Республике Южная Осетия и Республике Абхазия", - пояснили в пресс-службе.
Бригады специалистов федеральных учреждений Минздрава также в ближайшее время будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай, подчеркнули в министерстве.
По информации республиканского главка Роспотребнадзора на пятницу, с начала пандемии в регионе выявлено 7877 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за сутки 160 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.