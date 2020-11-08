https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583598985.html

В Москве за сутки госпитализировали 1175 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1175 пациентов с COVID-19

Порядка 1175 пациентов с коронавирусом доставили в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 354 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T11:18

2020-11-08T11:18

2020-11-08T11:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Порядка 1175 пациентов с коронавирусом доставили в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 354 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Днем ранее оперштаб информировал о госпитализации за сутки 1414 пациентов с COVID, на ИВЛ были 367 человек, было подтверждено 5829 новых случаев заражения."В столице подтвержден 5751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека", - сообщили в штабе.Уточняется, что 13,7% среди заболевших - дети, 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет. Кроме того, еще 9,6% составляют пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, 3,9% среди заболевших старше 80 лет. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество