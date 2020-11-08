https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583598985.html
В Москве за сутки госпитализировали 1175 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1175 пациентов с COVID-19
Порядка 1175 пациентов с коронавирусом доставили в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 354 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T11:18
2020-11-08T11:18
2020-11-08T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Порядка 1175 пациентов с коронавирусом доставили в больницы Москвы за сутки, на ИВЛ находятся 354 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Днем ранее оперштаб информировал о госпитализации за сутки 1414 пациентов с COVID, на ИВЛ были 367 человек, было подтверждено 5829 новых случаев заражения."В столице подтвержден 5751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека", - сообщили в штабе.Уточняется, что 13,7% среди заболевших - дети, 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет. Кроме того, еще 9,6% составляют пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, 3,9% среди заболевших старше 80 лет. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Порядка 1175 пациентов с коронавирусом доставили в больницы Москвы
за сутки, на ИВЛ находятся 354 человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Днем ранее оперштаб информировал о госпитализации за сутки 1414 пациентов с COVID, на ИВЛ были 367 человек, было подтверждено 5829 новых случаев заражения.
"В столице подтвержден 5751 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1175 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 354 человека", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 13,7% среди заболевших - дети, 43,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29% – от 46 до 65 лет. Кроме того, еще 9,6% составляют пациенты в возрасте от 66 до 79 лет, 3,9% среди заболевших старше 80 лет. "Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.