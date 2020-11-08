https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583587617.html
В Москве еще 3254 человека вылечились от COVID-19
В Москве еще 3254 человека вылечились от COVID-19
Еще 3254 пациента выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, всего столичные медики вылечили почти 340 тысяч человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T09:12
2020-11-08T09:12
2020-11-08T09:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_0:0:2669:1501_1400x0_80_0_0_fc4df42bff8a6769f678febdbf2cf2eb.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Еще 3254 пациента выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, всего столичные медики вылечили почти 340 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 339 913", - сообщила вице-мэр.Она напомнила, что чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583329518_391:0:2579:1641_1400x0_80_0_0_50a9a836394ea1830e4612f42a8999b1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество