https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583587617.html

В Москве еще 3254 человека вылечились от COVID-19

В Москве еще 3254 человека вылечились от COVID-19

Еще 3254 пациента выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, всего столичные медики вылечили почти 340 тысяч человек, сообщила журналистам... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T09:12

2020-11-08T09:12

2020-11-08T09:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Еще 3254 пациента выздоровели в Москве после лечения от коронавирусной инфекции, всего столичные медики вылечили почти 340 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3254 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 339 913", - сообщила вице-мэр.Она напомнила, что чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество