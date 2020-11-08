https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583584777.html

Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой

Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Московской области очень непростая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T08:36

2020-11-08T08:36

2020-11-08T08:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Московской области очень непростая, заявил губернатор региона Андрей Воробьев."Ситуация (с коронавирусом - ред.) очень непростая, мы ищем врачей, мы ищем средний медицинский персонал", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".В субботу оперштаб по борьбе с распространением COVID информировал о выявлении 629 случаев инфекции за сутки в Подмосковье, в пятницу - о 605 заразившихся. В пятницу сообщалось, что всего в Московской области выявлен 90 251 случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели и выписались 67 150 человек, скончались 1677 пациентов с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество