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Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин
Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин
Стабилизации ситуации по COVID-19 на определенном уровне не произошло, динамика вновь наращивается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T08:26
2020-11-08T08:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стабилизации ситуации по COVID-19 на определенном уровне не произошло, динамика вновь наращивается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1"."Что мы видим - стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду", - сообщил Собянин.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале этой недели ситуация по коронавирусу в столице снова стала обостряться. Однако наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 помогает дистанционное обучение. В связи с этим было принято решение продлить такой формат обучения для 6-11 классов до 22 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин

08:26 08.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19, открывшегося в автомобильном торговом центр "Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя для пациентов с COVID-19, открывшегося в автомобильном торговом центр Москва - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стабилизации ситуации по COVID-19 на определенном уровне не произошло, динамика вновь наращивается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Что мы видим - стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду", - сообщил Собянин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале этой недели ситуация по коронавирусу в столице снова стала обостряться. Однако наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 помогает дистанционное обучение. В связи с этим было принято решение продлить такой формат обучения для 6-11 классов до 22 ноября.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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