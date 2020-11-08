https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583582591.html

Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин

Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин

Стабилизации ситуации по COVID-19 на определенном уровне не произошло, динамика вновь наращивается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T08:26

2020-11-08T08:26

2020-11-08T08:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стабилизации ситуации по COVID-19 на определенном уровне не произошло, динамика вновь наращивается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1"."Что мы видим - стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по ковиду", - сообщил Собянин.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в начале этой недели ситуация по коронавирусу в столице снова стала обостряться. Однако наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на "удаленку" стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19 помогает дистанционное обучение. В связи с этим было принято решение продлить такой формат обучения для 6-11 классов до 22 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество