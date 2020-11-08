https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583580500.html
Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что мужчины тяжелее переносят COVID-19 из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T07:13
2020-11-08T07:13
2020-11-08T07:13
распространение нового коронавируса
владимир болибок
татьяна руженцова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что мужчины тяжелее переносят COVID-19 из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, пишет "Лента.ру".По словам специалиста, мужской гормон (тестостерон), в отличие от женских половых гормонов — эстрогенов, не обладает свойством облегчать проникновение защитных белков внутрь клеток. Врач отметил, что у мужчин также более ярко выражены проявления атеросклероза. Речь идет о заболевании, поражающем артериальные сосуды по всему организму.Болибок добавил, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям (болезни, при которых происходит разрушение тканей организма своей иммунной системой. — Прим. ред.).Что делать, если заболел член семьи?Если в семье кто-то заболел COVID-19, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на коронавирус, максимально ограничить контакты с больным, надевать маски и перчатки при уходе за пациентом, пользоваться разной посудой с заболевшим, заявила ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."Если кто-то в доме заболел коронавирусной инфекцией, его нужно изолировать. <…> Больной должен питаться отдельно от других членов семьи", — отметила представитель ведомства.В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день, обязательно проветривать помещение каждые два часа. После процедур по уходу за заболевшим необходимо промыть открытые участки кожи.Самый тревожный симптом коронавирусаНаиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции следует считать одышку, заявил в беседе с "Лентой.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Определять частоту дыхания нужно в состоянии покоя, так как если у человека поднимается температура, ему становится сложно дышать."Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту", — уточнил медик.Болибок также предупредил об опасности одышки на фоне тахикардии. Если у человека без температуры наблюдаются учащенный ритм сердца и одышка, то "нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких".В число других основных симптомов коронавируса входят высокая температура, кашель, боль в мышцах, утомляемость и потеря вкуса или обоняния.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583479885.html
https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир болибок, татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок
заявил, что мужчины тяжелее переносят COVID-19
из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, пишет "Лента.ру
".
По словам специалиста, мужской гормон (тестостерон), в отличие от женских половых гормонов — эстрогенов, не обладает свойством облегчать проникновение защитных белков внутрь клеток.
"Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что эти антитела у женщин легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы", — подчеркнул Болибок.
Врач отметил, что у мужчин также более ярко выражены проявления атеросклероза. Речь идет о заболевании, поражающем артериальные сосуды по всему организму.
"Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин", — высказался иммунолог.
Болибок добавил, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям (болезни, при которых происходит разрушение тканей организма своей иммунной системой. — Прим. ред.).
Что делать, если заболел член семьи?
Если в семье кто-то заболел COVID-19, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на коронавирус, максимально ограничить контакты с больным, надевать маски и перчатки при уходе за пациентом, пользоваться разной посудой с заболевшим, заявила ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова
.
"Если кто-то в доме заболел коронавирусной инфекцией, его нужно изолировать. <…> Больной должен питаться отдельно от других членов семьи", — отметила представитель ведомства
.
В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день, обязательно проветривать помещение каждые два часа. После процедур по уходу за заболевшим необходимо промыть открытые участки кожи.
Самый тревожный симптом коронавируса
Наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции следует считать одышку, заявил в беседе с "Лентой.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Определять частоту дыхания нужно в состоянии покоя, так как если у человека поднимается температура, ему становится сложно дышать.
"Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту", — уточнил медик.
Болибок также предупредил об опасности одышки на фоне тахикардии. Если у человека без температуры наблюдаются учащенный ритм сердца и одышка, то "нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких".
В число других основных симптомов коронавируса входят высокая температура, кашель, боль в мышцах, утомляемость и потеря вкуса или обоняния.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.