https://ria.ru/20201108/koronavirus-1583580500.html

Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин

Иммунолог объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что мужчины тяжелее переносят COVID-19 из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T07:13

2020-11-08T07:13

2020-11-08T07:13

распространение нового коронавируса

владимир болибок

татьяна руженцова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что мужчины тяжелее переносят COVID-19 из-за влияния половых гормонов на особенности функционирования иммунной системы, пишет "Лента.ру".По словам специалиста, мужской гормон (тестостерон), в отличие от женских половых гормонов — эстрогенов, не обладает свойством облегчать проникновение защитных белков внутрь клеток. Врач отметил, что у мужчин также более ярко выражены проявления атеросклероза. Речь идет о заболевании, поражающем артериальные сосуды по всему организму.Болибок добавил, что женщины чаще, чем мужчины, подвержены аутоиммунным заболеваниям (болезни, при которых происходит разрушение тканей организма своей иммунной системой. — Прим. ред.).Что делать, если заболел член семьи?Если в семье кто-то заболел COVID-19, все живущие с ним должны соблюдать самоизоляцию, сдать тесты на коронавирус, максимально ограничить контакты с больным, надевать маски и перчатки при уходе за пациентом, пользоваться разной посудой с заболевшим, заявила ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова."Если кто-то в доме заболел коронавирусной инфекцией, его нужно изолировать. <…> Больной должен питаться отдельно от других членов семьи", — отметила представитель ведомства.В комнате больного нужно использовать дезинфицирующие средства, протирать поверхности не реже двух раз в день, обязательно проветривать помещение каждые два часа. После процедур по уходу за заболевшим необходимо промыть открытые участки кожи.Самый тревожный симптом коронавирусаНаиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции следует считать одышку, заявил в беседе с "Лентой.ру" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Определять частоту дыхания нужно в состоянии покоя, так как если у человека поднимается температура, ему становится сложно дышать."Для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту", — уточнил медик.Болибок также предупредил об опасности одышки на фоне тахикардии. Если у человека без температуры наблюдаются учащенный ритм сердца и одышка, то "нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких".В число других основных симптомов коронавируса входят высокая температура, кашель, боль в мышцах, утомляемость и потеря вкуса или обоняния.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/produkty-1583299229.html

https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583479885.html

https://ria.ru/20201104/ushi-1583022501.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, татьяна руженцова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество