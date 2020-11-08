https://ria.ru/20201108/kitay-1583624087.html

Российские фирмы за 30 минут продали в Китае товаров на $1,8 миллиона

Российские фирмы за 30 минут продали в Китае товаров на $1,8 миллиона

Российские производители продали в Китае товаров на 12,34 миллиона юаней (1,8 миллиона долларов) всего за 30 минут. Таков итог состоявшейся 7 ноября... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T15:57

2020-11-08T15:57

2020-11-08T15:57

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МОСКВА, 8 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Российские производители продали в Китае товаров на 12,34 миллиона юаней (1,8 миллиона долларов) всего за 30 минут. Таков итог состоявшейся 7 ноября онлайн-акции по продвижению российской продукции на рынке КНР. Результаты превзошли ожидания: у одного из российских производителей конфет все складские запасы в Китае раскупили за секунду, у производителя мороженого – за 3 секунды.Спрос значительно превзошел предложение. "Хотя я и следил за трансляцией в прямом эфире, мне не удалось приобрести товара с Родины. И это не удивительно, ведь, как мне сказали, российские товары оказались столь популярны у китайской аудитории, что были распроданы в считанные секунды! Это потрясающий результат!" - делится впечатлениями посол России в КНР Андрей Денисов. "Надеюсь, что подобных мероприятий в будущем станет больше, ведь они не только способствуют росту торговых связей, но и ближе знакомят народы двух стран с культурой и традициями друг друга", - отметил дипломат.Это первый опыт масштабных продаж российских товаров в Китае через лайфстриминг, который сегодня является самым эффективным методом розницы в китайском сегменте всемирной паутины. Акция была организована Медиакоропорацией Китая совместно с посольством России в КНР и представляла собой прямую онлайн-трансляцию на площадке электронной торговли TMall. О российских товарах с набережной Шанхая рассказывала китайская интернет-знаменитость Вэй Я. Всего было представлено пять товарных позиций – и все они были распроданы.Организаторы отмечают, что нынешняя акция – не просто единовременная масштабная распродажа, а долгоиграющий проект. "Дело в том, что на площадке TMall у каждого продавца есть рейтинг, на который ориентируются покупатели. Этот рейтинг учитывает объемы продаж и узнаваемость бренда. Вовлечение интернет-знаменитостей, волна покупок – все это резко повышает рейтинг, что в долгосрочной перспективе привлекает все больше и больше клиентов. Участие интернет-знаменитостей в продвижении товара – это как знак качества для китайского потребителя. Например, одна из российских компаний на фоне нынешней прямой трансляции с участием Вэй Я сразу же получила приглашение на другие онлайн-акции, процесс раскрутки бренда пошел", - объясняют операторы.Наблюдатели считают, что для зарубежных производителей онлайн-продажи – это ключ к китайскому рынку. К началу 2020 года число интернет-пользователей в КНР превысило 900 миллионов человек – это больше, чем все население Европы. Покупки в режиме онлайн в Китае совершают более 710 миллионов человек. Неудивительно, что в списке самых дорогих брендов мира в сфере розничных продаж фигурирует множество китайских компаний. В профильном хит-параде от консалтинговой компании Brandz холдинг Alibaba (владелец площадки TMall) оказался на второй строчке, уступив лишь американской Amazon. В глобальный список 75 самых дорогих розничных брендов также вошли китайский онлайн-ритейлер JD.com (13-я строчка) и площадка электронной торговли Pingduoduo (26-я позиция).На сегодня онлайн-продажи обеспечивают 24,3% от общего объема розницы в КНР. Их удельный вес в структуре розничных продаж постоянно растет. Этот процесс ускорился на фоне эпидемии COVID-19 за счет того, что на фоне жестких санитарных мер шоппинг стал все активнее уходить в онлайн. Так, если за три квартала 2020 года розничные продажи в КНР просели на 7,2% в годовом исчислении, то сектор онлайн-продаж, наоборот, продемонстрировал рост в 9,7%.Эксперты высоко оценили первый серьезный опыт продвижения российской продукции на китайском рынке через лайфстриминг. Они уверены, что именно за таким форматом продаж – будущее развития на рынке КНР. "В Китае не работает правило "хороший продукт сам себя продаст". На китайском рынке настолько много шума, настолько много компаний, что в этом море затеряется любой хороший продукт, если его не продвигать. Поэтому нужно искать самые изощренные методы, чтобы выделить себя. И это обязательно нужно делать в онлайн-режиме", - отмечает генеральный директор консалтинговой компании LaowaiMe Артем Жданов. "Все российские компании, прежде всего, хотят встать на полки сетевых супермаркетов. По российским меркам, действительно, это – высшее достижение. В Китае ситуация обстоит иначе - все онлайн. Если тебя нет онлайн – тебя нет нигде. Сегодня в онлайн-продвижении правит бал видеоконтент. В Китае видео-платформами пользуются все – от пятилетних детей до 90-летних бабушек. Поэтому если вы хотите продавать свой товар на китайском рынке, это должны быть прямые трансляции, видеоролики. Сегодня если вы не рассказываете о своем товаре в видеоформате – на перенасыщенном китайском рынке вас просто не заметят", - объясняет собеседник Медиакорпорации Китая.Наиболее перспективным он считает онлайн-продвижение российской экологически чистой пищевой продукции. "Богатеющие китайцы все больше заботятся о своем здоровье и уже готовы потреблять более дорогие натуральные продукты. В эту рыночную нишу россияне вполне могут вписаться, тем более, что в России, действительно, много качественной экологически чистой пищевой продукции. Более того, продукты из России идеально подходят под продажу через лайфстрим. Большинство продаж в этом формате – это импульсивные покупки с низким чеком в районе 50-80 юаней, когда люди не задумываются – и сразу покупают на эмоциях, просто за счет того, что продукт подан красиво", - считает Жданов.Однако в этом направлении предстоит еще много работы, отмечает эксперт. "Есть миф, что все китайцы знают, что в России производятся экологически чистая пищевая продукция. Это не так. Большинство китайцев до сих пор не представляют, что же такое российские продукты. Мы не сформировали имидж России в этой сфере на китайском рынке. Здесь еще нужно много работать. Главное помнить, что сегодня маркетинг на китайском рынке – это самое главное", - заключает предприниматель.Онлайн-акция по продвижению российских товаров состоялась в рамках III Китайской импортной ЭКСПО и стала подтверждением готовности КНР в дальнейшем открывать свои рынки для зарубежных производителей. Показательно, что на открытии выставки председатель КНР Си Цзиньпин заявил: в ближайшие 10 лет Китай импортирует товаров на 22 триллиона долларов. Глава китайского государства подтвердил, что КНР является "рынком, открытым для всего мира" и готова совместно с зарубежными партнерами работать над постэпидемическим возрождением мировой экономики в рамках концепции глобального сообщества единой судьбы.Это вселило уверенность в будущем развития глобальной торговли. "Главное, что прозвучало в выступлении председателя Си Цзиньпина – это оптимизм. Разумеется, председатель сказал и о пандемии, и о проблемах сегодняшнего дня, но вся его речь была обращена не в прошлое, и даже не в сегодняшний день, а в будущее. В высказываниях руководителя Китая сквозила вера в то, что нынешние сложные времена будут преодолены, и мировая торговля будет продолжать развиваться на принципах открытости, отсутствия искусственных барьеров и ориентации на сотрудничество", - отметил посол России в КНР Андрей Денисов.Константин Щепин, проект "Россия-Китай: события и комментарии"

https://ria.ru/20201105/rynok-1583245142.html

https://ria.ru/20190305/1551549373.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр жданов, си цзиньпин, москва, китай, европа, шанхай, экономика