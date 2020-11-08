https://ria.ru/20201108/kardiologi-1583409921.html

Кардиологи разработали приложение для онлайн-реабилитации после операций

Кардиологи разработали приложение для онлайн-реабилитации после операций

Кузбасские ученые разработали медицинское приложение для смартфонов, которое поможет в дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце, в том... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T08:00

2020-11-08T08:00

2020-11-08T08:00

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кемеровская область

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кузбасские ученые разработали медицинское приложение для смартфонов, которое поможет в дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце, в том числе установки искусственных клапанов. На данный момент это единственный в России программный продукт, созданный для онлайн-реабилитации пациентов после подобных операций.Над созданием приложения работали специалисты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (участник НОЦ "Кузбасс"). В течение полугода приложение проходило тестирование с участием 200 добровольцев, средний возраст которых составил 67 лет. Отмечается, что у всех испытателей "положительная динамика послеоперационного восстановления организма".В приложении для пациента установлена программа занятий, состоящая из блоков: "дозированная ходьба", "лечебная гимнастика", "диета", "психология". На протяжении полугода пациенты ежедневно должны вносить в телефон данные о состоянии здоровья после выполнения упражнений.Отмечается, что финансирование проекта составило около 2 млн рублей, из них почти 1,4 млн рублей Кузбасскому научному обществу кардиологов выделил Фонд президентских грантов. Еще около 600 тыс. рублей направил Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20201104/sotsseti-1582658995.html

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, кемеровская область