https://ria.ru/20201108/kardiologi-1583409921.html
Кардиологи разработали приложение для онлайн-реабилитации после операций
Кардиологи разработали приложение для онлайн-реабилитации после операций
Кузбасские ученые разработали медицинское приложение для смартфонов, которое поможет в дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце, в том... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T08:00
2020-11-08T08:00
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кузбасские ученые разработали медицинское приложение для смартфонов, которое поможет в дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце, в том числе установки искусственных клапанов. На данный момент это единственный в России программный продукт, созданный для онлайн-реабилитации пациентов после подобных операций.Над созданием приложения работали специалисты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (участник НОЦ "Кузбасс"). В течение полугода приложение проходило тестирование с участием 200 добровольцев, средний возраст которых составил 67 лет. Отмечается, что у всех испытателей "положительная динамика послеоперационного восстановления организма".В приложении для пациента установлена программа занятий, состоящая из блоков: "дозированная ходьба", "лечебная гимнастика", "диета", "психология". На протяжении полугода пациенты ежедневно должны вносить в телефон данные о состоянии здоровья после выполнения упражнений.Отмечается, что финансирование проекта составило около 2 млн рублей, из них почти 1,4 млн рублей Кузбасскому научному обществу кардиологов выделил Фонд президентских грантов. Еще около 600 тыс. рублей направил Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20201104/sotsseti-1582658995.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, кемеровская область
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кузбасские ученые разработали медицинское приложение для смартфонов, которое поможет в дистанционной реабилитации пациентов после операций на сердце, в том числе установки искусственных клапанов. На данный момент это единственный в России программный продукт, созданный для онлайн-реабилитации пациентов после подобных операций.
Над созданием приложения работали специалисты Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (участник НОЦ "Кузбасс"). В течение полугода приложение проходило тестирование с участием 200 добровольцев, средний возраст которых составил 67 лет. Отмечается, что у всех испытателей "положительная динамика послеоперационного восстановления организма".
"Первые полгода после операции сохраняется высокий риск развития осложнений. Приложение позволяет специалистам ежедневно контролировать состояние прооперированных пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже если они проживают в отдаленных населенных пунктах. Такое дистанционное наблюдение особенно актуально во время пандемии", – отмечает руководитель проекта, заведующая лабораторией реабилитации, доктор медицинских наук Светлана Помешкина.
В приложении для пациента установлена программа занятий, состоящая из блоков: "дозированная ходьба", "лечебная гимнастика", "диета", "психология". На протяжении полугода пациенты ежедневно должны вносить в телефон данные о состоянии здоровья после выполнения упражнений.
"Кардиологи, психологи, инструкторы по лечебной физкультуре видят показатели и в зависимости от ситуации корректируют лечение и физические нагрузки, консультируют пациентов и их родственников", – говорится в сообщении на сайте администрации правительства Кузбасса.
Отмечается, что финансирование проекта составило около 2 млн рублей, из них почти 1,4 млн рублей Кузбасскому научному обществу кардиологов выделил Фонд президентских грантов. Еще около 600 тыс. рублей направил Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.