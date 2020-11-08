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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201108/kandidaty-1583575790.html
Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации Байдена
Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации Байдена
Газета Politico назвала кандидатов на посты в администрации Джо Байдена, который объявил о своем избрании президентом Соединенных Штатов. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T03:52
2020-11-08T07:43
выборы президента сша — 2020
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Газета Politico назвала кандидатов на посты в администрации Джо Байдена, который объявил о своем избрании президентом Соединенных Штатов.По информации издания, речь идет о "лонг-листе" кандидатов, которых предстоит выбрать.Как отмечает газета, на пост главы Госдепа предлагаются экс-советник президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, экс-первый замгоссекретаря Тони Блинкен, сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также еще один бывший первый замгоссекретаря и экс-посол в России Уильям Бернс.В Пентагон могут поставить бывшего главного специалиста Пентагона по России Мишель Флурной, сенатора и ветерана-инвалида Тэмми Дакуорт и сенатора Джека Рида. На пост главы министерства финансов, по данным Politico, могут претендовать член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра ведомства Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, глава фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще один член руководства ФРС Рафаэль Бостик.На пост генпрокурора — главы минюста, предположительно, рекомендуют сенатора от Алабамы Дага Джонса, генпрокурора Калифорнии Ксавьера Бесерру, экс-замгенпрокурора Салли Йейтс или экс-министра труда Тома Переса.На пост министра внутренней безопасности претендуют Алехандро Майоркас, бывший заместитель главы ведомства; а также Ксавьер Бесерра, который уже упомянут в списке кандидатов в генпрокуроры.Накануне Джозев Байден объявил, что его избрали на пост главы Белого дома. Демократ пообещал быть "президентом для всех".Ранее ведущие СМИ в США также заявили, что в президентской гонке победил Байден. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать победу в суде.
https://ria.ru/20201107/globalisty-1583443436.html
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вашингтон (город)
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министерство обороны сша, федеральная резервная система сша, москва, калифорния, вашингтон (город), сша, в мире

Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации Байдена

03:52 08.11.2020 (обновлено: 07:43 08.11.2020)
 
© AFP 2020 / Angela WeissКандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© AFP 2020 / Angela Weiss
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Газета Politico назвала кандидатов на посты в администрации Джо Байдена, который объявил о своем избрании президентом Соединенных Штатов.
По информации издания, речь идет о "лонг-листе" кандидатов, которых предстоит выбрать.
Как отмечает газета, на пост главы Госдепа предлагаются экс-советник президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, экс-первый замгоссекретаря Тони Блинкен, сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также еще один бывший первый замгоссекретаря и экс-посол в России Уильям Бернс.
В Пентагон могут поставить бывшего главного специалиста Пентагона по России Мишель Флурной, сенатора и ветерана-инвалида Тэмми Дакуорт и сенатора Джека Рида. На пост главы министерства финансов, по данным Politico, могут претендовать член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра ведомства Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, глава фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще один член руководства ФРС Рафаэль Бостик.
Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
Вчера, 08:00
Реванш глобалистов не спасет Америку
На пост генпрокурора — главы минюста, предположительно, рекомендуют сенатора от Алабамы Дага Джонса, генпрокурора Калифорнии Ксавьера Бесерру, экс-замгенпрокурора Салли Йейтс или экс-министра труда Тома Переса.
На пост министра внутренней безопасности претендуют Алехандро Майоркас, бывший заместитель главы ведомства; а также Ксавьер Бесерра, который уже упомянут в списке кандидатов в генпрокуроры.
Накануне Джозев Байден объявил, что его избрали на пост главы Белого дома. Демократ пообещал быть "президентом для всех".
Ранее ведущие СМИ в США также заявили, что в президентской гонке победил Байден. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать победу в суде.
 
Выборы президента США — 2020Министерство обороны СШАФедеральная резервная система СШАМоскваКалифорнияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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