Politico назвала кандидатов на министерские посты в администрации Байдена
03:52 08.11.2020 (обновлено: 07:43 08.11.2020)
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Газета Politico назвала кандидатов на посты в администрации Джо Байдена, который объявил о своем избрании президентом Соединенных Штатов.
По информации издания, речь идет о "лонг-листе" кандидатов, которых предстоит выбрать.
Как отмечает газета, на пост главы Госдепа предлагаются экс-советник президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс, экс-первый замгоссекретаря Тони Блинкен, сенаторы Крис Кунс и Крис Мерфи, а также еще один бывший первый замгоссекретаря и экс-посол в России Уильям Бернс.
В Пентагон могут поставить бывшего главного специалиста Пентагона по России Мишель Флурной, сенатора и ветерана-инвалида Тэмми Дакуорт и сенатора Джека Рида. На пост главы министерства финансов, по данным Politico, могут претендовать член совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард, экс-замминистра ведомства Сара Блум Раскин, сенатор Элизабет Уоррен, бывший вице-глава ФРС Роджер Фергюсон, глава фирмы Ariel Investments Меллоди Хобсон и еще один член руководства ФРС Рафаэль Бостик.
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На пост генпрокурора — главы минюста, предположительно, рекомендуют сенатора от Алабамы Дага Джонса, генпрокурора Калифорнии Ксавьера Бесерру, экс-замгенпрокурора Салли Йейтс или экс-министра труда Тома Переса.
На пост министра внутренней безопасности претендуют Алехандро Майоркас, бывший заместитель главы ведомства; а также Ксавьер Бесерра, который уже упомянут в списке кандидатов в генпрокуроры.
Накануне Джозев Байден объявил, что его избрали на пост главы Белого дома. Демократ пообещал быть "президентом для всех".
Ранее ведущие СМИ в США также заявили, что в президентской гонке победил Байден. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, утверждает, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать победу в суде.