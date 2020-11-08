https://ria.ru/20201108/italiya-1583504537.html

В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века

В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века

За 13,6 миллионов долларов (11,4 миллионов евро или более миллиарда рублей ) в Италии продается вилла с виноградниками для поизводства Просекко (Prosecco),... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T00:16

2020-11-08T00:16

2020-11-08T00:16

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За 13,6 миллионов долларов (11,4 миллионов евро или более миллиарда рублей ) в Италии продается вилла с виноградниками для поизводства Просекко (Prosecco), сообщает Lonely Planet. Винодельческое поместье площадью 108 гектаров с усадьбой XVIII века находится в регионе Фриули-Венеция-Джулия.На территории расположено большое количество объектов недвижимости, включая 10 жилых домов, которые имеют в общей сложности более 30 спален и 29 ванных комнат. Некоторые из зданий датируются XV веком. Главная вилла — отреставрированное историческое здание, комнаты в котором украшены фресками и картинами в стиле позднего барокко.Есть также старинная часовня, гостевой дом, отель с бассейном, три огромные конюшни, склады, старая водяная мельница, двухэтажный сарай и ряд других зданий.Сельскохозяйственная часть поместья содержит 19,4 гектара виноградников, еще 29,9 гектара земли используется для укоренеия и прививок виноградных лоз, а 45,8 гектара - это пашня. Поместье производит около 400 тонн винограда в год для своего производства Prosecco с защищенным географическим указанием.

https://ria.ru/20201023/italia-1581212315.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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