Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201108/italiya-1583504537.html
В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
За 13,6 миллионов долларов (11,4 миллионов евро или более миллиарда рублей ) в Италии продается вилла с виноградниками для поизводства Просекко (Prosecco),... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T00:16
2020-11-08T00:16
туризм
туризм
фриули-венеция-джулия
новости - туризм
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40457/10/404571055_0:96:1024:672_1400x0_80_0_0_d90bec4602e8d05f730854014c4d9e63.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За 13,6 миллионов долларов (11,4 миллионов евро или более миллиарда рублей ) в Италии продается вилла с виноградниками для поизводства Просекко (Prosecco), сообщает Lonely Planet. Винодельческое поместье площадью 108 гектаров с усадьбой XVIII века находится в регионе Фриули-Венеция-Джулия.На территории расположено большое количество объектов недвижимости, включая 10 жилых домов, которые имеют в общей сложности более 30 спален и 29 ванных комнат. Некоторые из зданий датируются XV веком. Главная вилла — отреставрированное историческое здание, комнаты в котором украшены фресками и картинами в стиле позднего барокко.Есть также старинная часовня, гостевой дом, отель с бассейном, три огромные конюшни, склады, старая водяная мельница, двухэтажный сарай и ряд других зданий.Сельскохозяйственная часть поместья содержит 19,4 гектара виноградников, еще 29,9 гектара земли используется для укоренеия и прививок виноградных лоз, а 45,8 гектара - это пашня. Поместье производит около 400 тонн винограда в год для своего производства Prosecco с защищенным географическим указанием.
https://ria.ru/20201023/italia-1581212315.html
фриули-венеция-джулия
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40457/10/404571055_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_52ff4a714d7af36252e8ab1bcc59230e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, фриули-венеция-джулия, новости - туризм, италия

В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века

00:16 08.11.2020
 
© flickr.com/AntmooseСвященные владения: 7 старинных вилл Италии, где жили папы и кардиналы
Священные владения: 7 старинных вилл Италии, где жили папы и кардиналы - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© flickr.com/Antmoose
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. За 13,6 миллионов долларов (11,4 миллионов евро или более миллиарда рублей ) в Италии продается вилла с виноградниками для поизводства Просекко (Prosecco), сообщает Lonely Planet.
Винодельческое поместье площадью 108 гектаров с усадьбой XVIII века находится в регионе Фриули-Венеция-Джулия.
На территории расположено большое количество объектов недвижимости, включая 10 жилых домов, которые имеют в общей сложности более 30 спален и 29 ванных комнат. Некоторые из зданий датируются XV веком.
Главная вилла — отреставрированное историческое здание, комнаты в котором украшены фресками и картинами в стиле позднего барокко.
Есть также старинная часовня, гостевой дом, отель с бассейном, три огромные конюшни, склады, старая водяная мельница, двухэтажный сарай и ряд других зданий.
Сельскохозяйственная часть поместья содержит 19,4 гектара виноградников, еще 29,9 гектара земли используется для укоренеия и прививок виноградных лоз, а 45,8 гектара - это пашня. Поместье производит около 400 тонн винограда в год для своего производства Prosecco с защищенным географическим указанием.
Абруццо - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 15:49Туризм
За переезд в Италию будут доплачивать
 
ТуризмТуризмФриули-Венеция-ДжулияНовости - ТуризмИталия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Воробьев назвал ситуацию с COVID-19 в Подмосковье очень непростой
08:33Министр обороны Израиля поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа
08:26Стабилизации ситуации по COVID-19 не произошло, заявил Собянин
08:25Нетаньяху поздравил Байдена с победой на выборах в США
08:24Журналистов временно вывезли из Степанакерта в целях безопасности
08:22Эксперт из ДВФУ уверен, что Байден не реализует предвыборные обещания
07:51Активисты BLM семь часов перекрывают дороги в Вашингтоне
07:09Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии
07:00Глава МИД Израиля поздравил Байдена с победой на выборах
06:39Режиссер назвал Александра Петрова "животным"
06:20Исследование выявило отношение россиян к 2020 году
06:13Эпидемиолог назвала правильные действия при чихе человека поблизости
06:05Стало известно, какие слова Байдена больше всего впечатлили американцев
05:23Сторонники Трампа устроили протесты возле капитолиев в ряде штатов
05:16Байден пообещал добиваться лидерства Америки в мире
05:15Байден обозначил приоритеты своей политики
05:12Байден призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству
05:00Байден призвал американцев прислушаться друг к другу
04:57Байден пообещал добиться уважения к Америке во всем мире
04:54Байден пообещал не разделять страну, а объединять
Лента новостейМолния