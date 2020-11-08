В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента
22:31 08.11.2020 (обновлено: 22:39 08.11.2020)
© AP Photo / Hiro KomaeЭкран с предварительным подсчетом голосов на выборах президента США
© AP Photo / Hiro Komae
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Конгресс США планирует провести полноценную церемонию инаугурации президента, несмотря на распространение коронавируса, заявил американский сенатор-республиканец Рой Блант.
"Мы решим. Планируем, что инаугурация пройдет как обычно, мы – это комитет из шести человек - три сенатора и три члена Палаты представителей… Мы ожидаем, что инаугурация будет полномасштабной и на открытом воздухе", - сказал Блант в эфире телеканала ABC News.
Сенатор отметил, что по этому вопросу комитет выскажется на следующей неделе. По словам Бланта, избранный президент будет "гостем" на церемонии. При этом он выразил надежду, что бывший вице-президент Джо Байден и действующий американский лидер Дональд Трамп "будут на сцене в день инаугурации".
"Это будет убедительным свидетельством, вне зависимости от того, кто именно из них принесет в этот день присягу", - отметил сенатор.
Инаугурация президента США должна состояться 20 января.
США остаются лидером в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса. В США зарегистрировано уже более 9,9 миллиона случаев коронавируса и 237 тысяч летальных исходов.