https://ria.ru/20201108/inauguratsiya-1583664874.html

В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента

В США готовятся к полномасштабной инаугурации президента

Конгресс США планирует провести полноценную церемонию инаугурации президента, несмотря на распространение коронавируса, заявил американский... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T22:31

2020-11-08T22:31

2020-11-08T22:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Конгресс США планирует провести полноценную церемонию инаугурации президента, несмотря на распространение коронавируса, заявил американский сенатор-республиканец Рой Блант."Мы решим. Планируем, что инаугурация пройдет как обычно, мы – это комитет из шести человек - три сенатора и три члена Палаты представителей… Мы ожидаем, что инаугурация будет полномасштабной и на открытом воздухе", - сказал Блант в эфире телеканала ABC News.Сенатор отметил, что по этому вопросу комитет выскажется на следующей неделе. По словам Бланта, избранный президент будет "гостем" на церемонии. При этом он выразил надежду, что бывший вице-президент Джо Байден и действующий американский лидер Дональд Трамп "будут на сцене в день инаугурации"."Это будет убедительным свидетельством, вне зависимости от того, кто именно из них принесет в этот день присягу", - отметил сенатор.Инаугурация президента США должна состояться 20 января.США остаются лидером в мире по заболеваемости и смертности от коронавируса. В США зарегистрировано уже более 9,9 миллиона случаев коронавируса и 237 тысяч летальных исходов.

https://ria.ru/20201108/tramp-1583663218.html

https://ria.ru/20201108/bayden-1583600373.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире