https://ria.ru/20201108/horoscope-1583442048.html
Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака
Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака
Доктор философии и астролог Элиза Робин на основе синастрии (совместимость по дате рождения. – Прим. ред.) назвала три пары знаков зодиака с идеальной... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:39
2020-11-08T10:39
2020-11-08T10:39
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Доктор философии и астролог Элиза Робин на основе синастрии (совместимость по дате рождения. – Прим. ред.) назвала три пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для того чтобы вступать в брак и создавать в семью, сообщает Bustle.Овен и ЛевКто бы могу подумать, что эти два эгоистичных знака могут так хорошо сочетаться. Это одна из пар огненных знаков, которая может построить крепкие отношения и продержаться в них чуть ли не всю жизнь. По словам Робин, амбициозные Овен и Лев знают, как поддерживать друг друга, а также как делить всеобщее внимание, которое они так любят. Близнецы и ВесыДва воздушных знака, которые понимают друг друга так, как никто. Представители обоих этих знаков – интеллектуалы, любят независимость, при этом очаровательные и просто жаждут отношений. Однако боятся обязательств. В браке Близнецы и Весы будут уважать личное пространство партнера и не испытывать ревность и сомнения. Значительная разница между представителями этих знаков заключается в том, что Близнецы чересчур ветрены. Они могут миллион раз сменить направление. А вот Весы, наоборот, предпочитают простоту и стабильность. Но даже несмотря на это, союз Близнецов и Весов – это баланс и гармония. Стрелец и Водолей Представители этих знаков меньше всего хотят жениться. Они любят свободу. Однако, по словам Робин, вместе Стрелец и Водолей могут построить, пусть и своеобразные, но полные приключений и ярких впечатлений отношения. Астролог уверена, Огонь (Стрелец) и Воздух (Водолей) могут быть взрывоопасными во многих отношениях, в том числе и в сексуальным плане, но именно благодаря такому необычному сочетанию этот тандем получается мощным и необыкновенным.
https://ria.ru/20201101/horoscope-1582306625.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости
. Доктор философии и астролог Элиза Робин на основе синастрии (совместимость по дате рождения. – Прим. ред.) назвала три пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для того чтобы вступать в брак и создавать в семью, сообщает
Bustle.
Овен и Лев
Кто бы могу подумать, что эти два эгоистичных знака могут так хорошо сочетаться. Это одна из пар огненных знаков, которая может построить крепкие отношения и продержаться в них чуть ли не всю жизнь. По словам Робин, амбициозные Овен и Лев знают, как поддерживать друг друга, а также как делить всеобщее внимание, которое они так любят.
"Они могут иногда конфликтовать, но при этом умеют быстро решать проблемы, а также страстно мириться в постели", – говорит астролог.
Близнецы и Весы
Два воздушных знака, которые понимают друг друга так, как никто. Представители обоих этих знаков – интеллектуалы, любят независимость, при этом очаровательные и просто жаждут отношений. Однако боятся обязательств. В браке Близнецы и Весы будут уважать личное пространство партнера и не испытывать ревность и сомнения.
Значительная разница между представителями этих знаков заключается в том, что Близнецы чересчур ветрены. Они могут миллион раз сменить направление. А вот Весы, наоборот, предпочитают простоту и стабильность. Но даже несмотря на это, союз Близнецов и Весов – это баланс и гармония.
"В этих отношениях полно юмора, интересных разговоров и новых идей", – утверждает астролог.
Стрелец и Водолей
Представители этих знаков меньше всего хотят жениться. Они любят свободу. Однако, по словам Робин, вместе Стрелец и Водолей могут построить, пусть и своеобразные, но полные приключений и ярких впечатлений отношения.
"Для этого им обоим нужно иногда проводить время в одиночестве", – советует Элиза Робин.
Астролог уверена, Огонь (Стрелец) и Воздух (Водолей) могут быть взрывоопасными во многих отношениях, в том числе и в сексуальным плане, но именно благодаря такому необычному сочетанию этот тандем получается мощным и необыкновенным.