https://ria.ru/20201108/horoscope-1583442048.html

Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака

Астролог назвала пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для брака

Доктор философии и астролог Элиза Робин на основе синастрии (совместимость по дате рождения. – Прим. ред.) назвала три пары знаков зодиака с идеальной... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:39

2020-11-08T10:39

2020-11-08T10:39

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Доктор философии и астролог Элиза Робин на основе синастрии (совместимость по дате рождения. – Прим. ред.) назвала три пары знаков зодиака с идеальной совместимостью для того чтобы вступать в брак и создавать в семью, сообщает Bustle.Овен и ЛевКто бы могу подумать, что эти два эгоистичных знака могут так хорошо сочетаться. Это одна из пар огненных знаков, которая может построить крепкие отношения и продержаться в них чуть ли не всю жизнь. По словам Робин, амбициозные Овен и Лев знают, как поддерживать друг друга, а также как делить всеобщее внимание, которое они так любят. Близнецы и ВесыДва воздушных знака, которые понимают друг друга так, как никто. Представители обоих этих знаков – интеллектуалы, любят независимость, при этом очаровательные и просто жаждут отношений. Однако боятся обязательств. В браке Близнецы и Весы будут уважать личное пространство партнера и не испытывать ревность и сомнения. Значительная разница между представителями этих знаков заключается в том, что Близнецы чересчур ветрены. Они могут миллион раз сменить направление. А вот Весы, наоборот, предпочитают простоту и стабильность. Но даже несмотря на это, союз Близнецов и Весов – это баланс и гармония. Стрелец и Водолей Представители этих знаков меньше всего хотят жениться. Они любят свободу. Однако, по словам Робин, вместе Стрелец и Водолей могут построить, пусть и своеобразные, но полные приключений и ярких впечатлений отношения. Астролог уверена, Огонь (Стрелец) и Воздух (Водолей) могут быть взрывоопасными во многих отношениях, в том числе и в сексуальным плане, но именно благодаря такому необычному сочетанию этот тандем получается мощным и необыкновенным.

https://ria.ru/20201101/horoscope-1582306625.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гороскоп, астрология, стиль жизни, новости культуры