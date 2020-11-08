https://ria.ru/20201108/gazifikatsiya-1583617788.html
Новак рассказал о ситуации с социальной газификацией
Новак рассказал о ситуации с социальной газификацией
Социальная газификация только за счет инвестиций "Газпрома" может привести к выпадающим доходам бюджета, поэтому Минэнерго России рассматривает дополнительные... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T14:37
2020-11-08T14:37
2020-11-08T14:37
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
экономика
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Социальная газификация только за счет инвестиций "Газпрома" может привести к выпадающим доходам бюджета, поэтому Минэнерго России рассматривает дополнительные источники финансирования, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Он напомнил, что "Газпром" оценивает потребность в инвестициях для успешной реализации региональных программ газификации в 1,915 триллиона рублей. "Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация – одна из основных социальных задач страны", - написал Новак."В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись. Реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов‐вводов, за счет инвестиционной программы "Газпрома" в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования", - добавил он.Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома."Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки. Зампред правления компании Фамил Садыгов также сообщал, что "Газпром" готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с господдержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации.
https://ria.ru/20201029/gaz-1582106495.html
https://ria.ru/20201007/gazifikatsiya-1578614617.html
https://ria.ru/20200819/1576002422.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Социальная газификация только за счет инвестиций "Газпрома
" может привести к выпадающим доходам бюджета, поэтому Минэнерго
России рассматривает дополнительные источники финансирования, сообщил глава ведомства Александр Новак
в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика"
.
Он напомнил, что "Газпром" оценивает потребность в инвестициях для успешной реализации региональных программ газификации в 1,915 триллиона рублей. "Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация – одна из основных социальных задач страны", - написал Новак.
"В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись. Реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов‐вводов, за счет инвестиционной программы "Газпрома" в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования", - добавил он.
Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.
В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.
"Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки. Зампред правления компании Фамил Садыгов также сообщал, что "Газпром" готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с господдержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации.