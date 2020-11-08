https://ria.ru/20201108/gazifikatsiya-1583617788.html

Новак рассказал о ситуации с социальной газификацией

Новак рассказал о ситуации с социальной газификацией

Социальная газификация только за счет инвестиций "Газпрома" может привести к выпадающим доходам бюджета, поэтому Минэнерго России рассматривает дополнительные... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T14:37

2020-11-08T14:37

2020-11-08T14:37

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156284/51/1562845180_0:156:2179:1382_1400x0_80_0_0_e8332e44e886d77b29322f7e3fadaf3f.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Социальная газификация только за счет инвестиций "Газпрома" может привести к выпадающим доходам бюджета, поэтому Минэнерго России рассматривает дополнительные источники финансирования, сообщил глава ведомства Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика".Он напомнил, что "Газпром" оценивает потребность в инвестициях для успешной реализации региональных программ газификации в 1,915 триллиона рублей. "Безусловно, это внушительная сумма, но критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования, так как газификация – одна из основных социальных задач страны", - написал Новак."В этой связи, по нашему мнению, только средствами "Газпрома" в данной ситуации не обойтись. Реализация всего комплекса затрат на газификацию, включая строительство магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов и газопроводов‐вводов, за счет инвестиционной программы "Газпрома" в текущей конъюнктуре мирового газового рынка потребует значительных ресурсов, что приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. Поэтому в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования", - добавил он.Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам.В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома."Газпром" при этом оценивает потребность в инвестициях на газификацию РФ до 2030 года в 2 триллиона рублей и ведет переговоры с правительством о мерах поддержки. Зампред правления компании Фамил Садыгов также сообщал, что "Газпром" готовит программу выпуска рублевых бессрочных облигаций с господдержкой объемом 150 миллиардов рублей для финансирования газификации.

https://ria.ru/20201029/gaz-1582106495.html

https://ria.ru/20201007/gazifikatsiya-1578614617.html

https://ria.ru/20200819/1576002422.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, экономика