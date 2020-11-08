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В России дипломы могут получить срок годности
В России дипломы могут получить срок годности
Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков усомнился в правильности сложившейся практики выдачи дипломов по... РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T07:47
2020-11-08T07:47
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
общество
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков усомнился в правильности сложившейся практики выдачи дипломов по окончании учебных заведений "на всю оставшуюся жизнь".По мнению спецпредставителя президента, уровень качества знаний выпускников и их актуальность могут со временем снизиться.По мнению спецпредставителя президента, дипломы о высшем образовании должны остаться в системе высшей школы, но возможно преобразование их формата в "дипломы по требованию".Он уточнил, что речь идет об особых "дипломах со сроком годности", которые будут действительны определенный промежуток времени.Требования к системе образованияПесков также выразил мнение, что особую важность для системы высшего образования приобретет высокая скорость разработки программ обучения, которые должны будут максимально удовлетворять потребностям рынка труда и заниматься подготовкой целых команд профессионалов, а не отдельных специалистов.По мнению спецпредставителя президента, в будущем функцией высших учебных заведений должно стать "не образование, а преобразование человека".Кроме того, он указал на важность стремления университетов к интеллектуальной монополии в своих технологических областях.
https://na.ria.ru/20201030/vysshee-obrazovanie-1582236595.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество

В России дипломы могут получить срок годности

07:47 08.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВыпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков усомнился в правильности сложившейся практики выдачи дипломов по окончании учебных заведений "на всю оставшуюся жизнь".
По мнению спецпредставителя президента, уровень качества знаний выпускников и их актуальность могут со временем снизиться.
"Сегодня этот абсурд является правилом. Кто вам сказал, что (выпускник. — Прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?" — отметил Песков в ходе лекции для образовательного интенсива "Архипелаг 20.35".
По мнению спецпредставителя президента, дипломы о высшем образовании должны остаться в системе высшей школы, но возможно преобразование их формата в "дипломы по требованию".
"Дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. Они должны будут мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций", — заявил Песков.
Он уточнил, что речь идет об особых "дипломах со сроком годности", которые будут действительны определенный промежуток времени.
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Требования к системе образования

Песков также выразил мнение, что особую важность для системы высшего образования приобретет высокая скорость разработки программ обучения, которые должны будут максимально удовлетворять потребностям рынка труда и заниматься подготовкой целых команд профессионалов, а не отдельных специалистов.
"Не возможен современный университет, если он одновременно не является акселератором команд, которые создают старт-апы в широком понимании: исследовательские, образовательные, социальные проекты", — высказался Песков.
По мнению спецпредставителя президента, в будущем функцией высших учебных заведений должно стать "не образование, а преобразование человека".
Кроме того, он указал на важность стремления университетов к интеллектуальной монополии в своих технологических областях.
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