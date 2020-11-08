https://ria.ru/20201108/diplom-1583581025.html

В России дипломы могут получить срок годности

В России дипломы могут получить срок годности

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков усомнился в правильности сложившейся практики выдачи дипломов по... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T07:47

2020-11-08T07:47

2020-11-08T07:47

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

общество

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков усомнился в правильности сложившейся практики выдачи дипломов по окончании учебных заведений "на всю оставшуюся жизнь".По мнению спецпредставителя президента, уровень качества знаний выпускников и их актуальность могут со временем снизиться.По мнению спецпредставителя президента, дипломы о высшем образовании должны остаться в системе высшей школы, но возможно преобразование их формата в "дипломы по требованию".Он уточнил, что речь идет об особых "дипломах со сроком годности", которые будут действительны определенный промежуток времени.Требования к системе образованияПесков также выразил мнение, что особую важность для системы высшего образования приобретет высокая скорость разработки программ обучения, которые должны будут максимально удовлетворять потребностям рынка труда и заниматься подготовкой целых команд профессионалов, а не отдельных специалистов.По мнению спецпредставителя президента, в будущем функцией высших учебных заведений должно стать "не образование, а преобразование человека".Кроме того, он указал на важность стремления университетов к интеллектуальной монополии в своих технологических областях.

https://na.ria.ru/20201030/vysshee-obrazovanie-1582236595.html

https://na.ria.ru/20201027/kachestvo-priema-1581744941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), общество