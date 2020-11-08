https://ria.ru/20201108/bogorodskoe-1585365765.html

В Богородском районе Москвы улучшат транспортную систему и зоны отдыха

В Богородском районе Москвы улучшат транспортную систему и зоны отдыха

В ближайшие годы в столичном районе Богородское планируют улучшить транспортную систему и обновить зоны отдыха, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T10:16

2020-11-08T10:16

2020-11-19T15:17

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В ближайшие годы в столичном районе Богородское планируют улучшить транспортную систему и обновить зоны отдыха, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что за последние несколько лет благодаря программе "Мой район" в Богородском уже облагородили скверы, создали несколько социальных, культурных и спортивных объектов, усовершенствовали транспортную доступность."До 2023 года в районе также планируют построить жилой комплекс с детским садом и обновить несколько зон отдыха", — говорится в сообщении.В ноябре этого года закончится реконструкция Синичкиного сквера. Кроме того, в районе планируется построить четыре новых детских сада, пять школ и учебных корпусов, музыкальную школу. До конца этого года в одном из микрорайонов также запланировано расширение проезжей части."Помимо этого, в планах — продлить 1-й проезд Подбельского на участке от Погонного проезда до бульвара Маршала Рокоссовского с устройством тротуаров с обеих сторон", — подчеркивается в сообщении.В программу "Мой район" входят 12 административных округов и 146 районов Москвы. Ее целью является комплексное развитие всех жилых районов города.

https://realty.ria.ru/20200904/renovatsiya-1576774022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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