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В Богородском районе Москвы улучшат транспортную систему и зоны отдыха
В Богородском районе Москвы улучшат транспортную систему и зоны отдыха
В ближайшие годы в столичном районе Богородское планируют улучшить транспортную систему и обновить зоны отдыха, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T10:16
2020-11-19T15:17
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В ближайшие годы в столичном районе Богородское планируют улучшить транспортную систему и обновить зоны отдыха, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что за последние несколько лет благодаря программе "Мой район" в Богородском уже облагородили скверы, создали несколько социальных, культурных и спортивных объектов, усовершенствовали транспортную доступность."До 2023 года в районе также планируют построить жилой комплекс с детским садом и обновить несколько зон отдыха", — говорится в сообщении.В ноябре этого года закончится реконструкция Синичкиного сквера. Кроме того, в районе планируется построить четыре новых детских сада, пять школ и учебных корпусов, музыкальную школу. До конца этого года в одном из микрорайонов также запланировано расширение проезжей части."Помимо этого, в планах — продлить 1-й проезд Подбельского на участке от Погонного проезда до бульвара Маршала Рокоссовского с устройством тротуаров с обеих сторон", — подчеркивается в сообщении.В программу "Мой район" входят 12 административных округов и 146 районов Москвы. Ее целью является комплексное развитие всех жилых районов города.
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городское хозяйство москвы, москва

В Богородском районе Москвы улучшат транспортную систему и зоны отдыха

10:16 08.11.2020 (обновлено: 15:17 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРабочие укладывают тротуарную плитку на Никитском бульваре в Москве
Рабочие укладывают тротуарную плитку на Никитском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В ближайшие годы в столичном районе Богородское планируют улучшить транспортную систему и обновить зоны отдыха, сообщается на сайте мэра Москвы.
Отмечается, что за последние несколько лет благодаря программе "Мой район" в Богородском уже облагородили скверы, создали несколько социальных, культурных и спортивных объектов, усовершенствовали транспортную доступность.
"До 2023 года в районе также планируют построить жилой комплекс с детским садом и обновить несколько зон отдыха", — говорится в сообщении.
В ноябре этого года закончится реконструкция Синичкиного сквера. Кроме того, в районе планируется построить четыре новых детских сада, пять школ и учебных корпусов, музыкальную школу. До конца этого года в одном из микрорайонов также запланировано расширение проезжей части.
"Помимо этого, в планах — продлить 1-й проезд Подбельского на участке от Погонного проезда до бульвара Маршала Рокоссовского с устройством тротуаров с обеих сторон", — подчеркивается в сообщении.
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