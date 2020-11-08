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Байден пообещал добиваться лидерства Америки в мире
Байден пообещал добиваться лидерства Америки в мире
Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден заявил, что будет добиваться лидерства Америки в мире. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T05:16
2020-11-08T05:16
2020-11-08T05:16
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден заявил, что будет добиваться лидерства Америки в мире.В своем обращении к нации из Делавэра Байден заявил, что будет добиваться лидерства Америки в мире "не только примером ее мощи, но и мощью ее примера".Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США и пообещал быть президентом для всех. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире