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Байден призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству
Байден призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству
Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству. РИА Новости, 08.11.2020
2020-11-08T05:12
2020-11-08T05:12
2020-11-08T05:12
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, призвал обе партии в конгрессе к сотрудничеству.По его словам, именно двухпартийного сотрудничества хотят американские избиратели."Я считаю, что это часть мандата, который дал нам американский народ. Он хочет, чтобы мы сотрудничали в его интересах. Я выбираю это. Я призываю конгресс, и республиканцев, и демократов, сделать тот же выбор вместе со мной", - сказал Байден.Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Действующий президент Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире