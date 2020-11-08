Министр обороны Израиля поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена и в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах, а также поблагодарил действующего главу США Дональда Трампа за сделанное для Ближнего Востока.
Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
"Поскольку стали известны окончательные результаты выборов, я сердечно поздравляю Джо Байдена, давнего сторонника и друга Израиля, и его напарницу Камалу Харрис, которая вошла в историю как первая женщина, избранная вице-президентом", - написал Ганц на своей странице в Twitter.
"Я с нетерпением жду дальнейшего углубления прочных связей, в том числе оборонных, между нашими народами как союзниками в усилиях по укреплению демократии, стабильности и мира во всем мире", - добавил глава израильского минобороны.
עם קבלת תוצאות הבחירות בארה"ב, אני מבקש לברך את ג'ו ביידן, תומך וידיד אמת של ישראל, על בחירתו לנשיא. אני מבקש לברך גם את שותפתו קמילה האריס, שעשתה היסטוריה בהיותה האישה הראשונה שתתמנה לתפקיד סגנית הנשיא.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) November 8, 2020
Ганц поблагодарил Трампа за сделанное для Израиля и Ближнего Востока. "Ближний Восток сделал важные шаги вперёд благодаря смелому руководству президента (Трампа) за эти четыре года, за что мы ему безмерно благодарны", - отметил он.
Израиль в сентябре нормализовал отношения с ОАЭ и Бахрейном. Торжественная церемония подписания соглашений о нормализации связей прошла 15 сентября в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве США. Комплекс подписанных документов об урегулировании получил название "Авраамических мирных соглашений". В октябре о намерении присоединиться к процессу нормализации с Израилем, запущенным администрацией США, объявил Судан.