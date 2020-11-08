https://ria.ru/20201108/bayden-1583583690.html

Министр обороны Израиля поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа

Министр обороны Израиля поздравил Байдена с победой и поблагодарил Трампа

Министр обороны Израиля Бени Ганц поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена и в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах, а также поблагодарил... РИА Новости, 08.11.2020

2020-11-08T08:33

2020-11-08T08:33

2020-11-08T08:33

выборы президента сша — 2020

бени ганц

ближний восток

дональд трамп

джо байден

судан

сша

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 ноя - РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена и в вице-президенты Камалу Харрис с победой на выборах, а также поблагодарил действующего главу США Дональда Трампа за сделанное для Ближнего Востока.Кандидат от Демократической партии Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ объявили о победе Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде."Поскольку стали известны окончательные результаты выборов, я сердечно поздравляю Джо Байдена, давнего сторонника и друга Израиля, и его напарницу Камалу Харрис, которая вошла в историю как первая женщина, избранная вице-президентом", - написал Ганц на своей странице в Twitter."Я с нетерпением жду дальнейшего углубления прочных связей, в том числе оборонных, между нашими народами как союзниками в усилиях по укреплению демократии, стабильности и мира во всем мире", - добавил глава израильского минобороны.Ганц поблагодарил Трампа за сделанное для Израиля и Ближнего Востока. "Ближний Восток сделал важные шаги вперёд благодаря смелому руководству президента (Трампа) за эти четыре года, за что мы ему безмерно благодарны", - отметил он.Израиль в сентябре нормализовал отношения с ОАЭ и Бахрейном. Торжественная церемония подписания соглашений о нормализации связей прошла 15 сентября в Белом доме, поскольку договоренности были достигнуты при активном посредничестве США. Комплекс подписанных документов об урегулировании получил название "Авраамических мирных соглашений". В октябре о намерении присоединиться к процессу нормализации с Израилем, запущенным администрацией США, объявил Судан.

https://ria.ru/20201108/biden-1583578944.html

ближний восток

судан

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обращение Джо Байдена: "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку" Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что еще не готов объявить о победе на выборах, однако ему уже ясно, что он выигрывает. По его мнению, ему удастся получить больше 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания. "Цифры ясно нам говорят: мы выиграем эту гонку. ...> Мы выигрываем Аризону, мы выигрываем Неваду. Наше преимущество в Неваде удвоилось. Мы готовимся выиграть более 300 голосов выборщиков", — сказал Байден. 2020-11-08T08:33 true PT7M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бени ганц, ближний восток, дональд трамп, джо байден, судан, сша, в мире