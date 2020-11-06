https://ria.ru/20201106/znat-chem-dyshim-kak-rabotayut-stantsii-kontrolya-vozdukha-v-moskve-1583441890.html
Знать, чем дышим: как работают станции контроля воздуха в Москве
Знать, чем дышим: как работают станции контроля воздуха в Москве
За московским воздухом следят 24 часа в сутки благодаря автоматическим станциям контроля воздуха. Где они стоят, для чего нужны, как работают? Рассказываем.
2020-11-06T19:00
2020-11-06T19:00
2020-11-06T19:00
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Знать, чем дышим: как работают станции контроля воздуха в Москве
Знать, чем дышим: как работают станции контроля воздуха в Москве
За московским воздухом следят 24 часа в сутки благодаря автоматическим станциям контроля воздуха. Где они стоят, для чего нужны, как работают? Рассказываем.
2020-11-06T19:00
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PT2M23S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, воздух, москва, видео, общество
Знать, чем дышим: как работают станции контроля воздуха в Москве
За московским воздухом следят 24 часа в сутки благодаря автоматическим станциям контроля воздуха. Где они стоят, для чего нужны, как работают? Рассказываем.
2020-11-06T19:00
true
PT2M23S
Знать, чем дышим: как работают станции контроля воздуха в Москве
За московским воздухом следят 24 часа в сутки благодаря автоматическим станциям контроля воздуха. Где они стоят, для чего нужны, как работают? Рассказываем.