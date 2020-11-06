Знать, чем дышим: как работают станции контроля воздуха в Москве

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За московским воздухом следят 24 часа в сутки благодаря автоматическим станциям контроля воздуха. Где они стоят, для чего нужны, как работают? Рассказываем.