Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия"
МОСКВА, 6 ноя- РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив его дар "видеть детали и чувствовать людей" и неповторимое чувство юмора.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"Прискорбной новостью для страны стал уход из жизни легендарного артиста эстрады, сатирика, писателя и сценариста, народного артиста Российской Федерации Михаила Михайловича Жванецкого. Необычайное чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя", - говорится в телеграмме министра.
Любимова отметила, что произведения сатирика легли в основу многих театральных постановок, а его миниатюры стали визитной карточкой многих артистов. Она также выразила соболезнование родным и близким Жванецкого.