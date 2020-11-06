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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583415045.html
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив его дар "видеть детали и чувствовать... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:25
2020-11-06T17:25
культура
умер михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя- РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив его дар "видеть детали и чувствовать людей" и неповторимое чувство юмора.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Любимова отметила, что произведения сатирика легли в основу многих театральных постановок, а его миниатюры стали визитной карточкой многих артистов. Она также выразила соболезнование родным и близким Жванецкого.
https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html
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умер михаил жванецкий, ольга любимова, михаил жванецкий

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

17:25 06.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы "Дежурный по стране" для эфира телеканала "Россия"
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы Дежурный по стране для эфира телеканала Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 ноя- РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив его дар "видеть детали и чувствовать людей" и неповторимое чувство юмора.
Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
Писатель Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
16:53Культура
Названа возможная причина смерти Жванецкого
"Прискорбной новостью для страны стал уход из жизни легендарного артиста эстрады, сатирика, писателя и сценариста, народного артиста Российской Федерации Михаила Михайловича Жванецкого. Необычайное чувство юмора, искрометность и неравнодушие в творчестве Михаила Михайловича порождало то чувство оптимизма, благодаря которому многие невзгоды казались преодолимыми. Умение видеть детали и чувствовать людей делали его работы уникальными, где каждый находил частичку себя", - говорится в телеграмме министра.
Любимова отметила, что произведения сатирика легли в основу многих театральных постановок, а его миниатюры стали визитной карточкой многих артистов. Она также выразила соболезнование родным и близким Жванецкого.
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийОльга ЛюбимоваМихаил Жванецкий
 
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