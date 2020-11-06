https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583415045.html

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив его дар "видеть детали и чувствовать... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:25

2020-11-06T17:25

2020-11-06T17:25

культура

умер михаил жванецкий

ольга любимова

михаил жванецкий

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МОСКВА, 6 ноя- РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив его дар "видеть детали и чувствовать людей" и неповторимое чувство юмора.Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Любимова отметила, что произведения сатирика легли в основу многих театральных постановок, а его миниатюры стали визитной карточкой многих артистов. Она также выразила соболезнование родным и близким Жванецкого.

https://ria.ru/20201106/prichina-1583405955.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, ольга любимова, михаил жванецкий