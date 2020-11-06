https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583414718.html

Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Михаил Жванецкий был великим писателем, который всегда говорил правду, он заслуживает посмертно получить звание Героя России, считает народный артист РСФСР... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:24

2020-11-06T17:24

2020-11-06T17:24

культура

умер михаил жванецкий

владимир винокур

михаил жванецкий

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Михаил Жванецкий был великим писателем, который всегда говорил правду, он заслуживает посмертно получить звание Героя России, считает народный артист РСФСР Владимир Винокур.Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни."Ушел из жизни не просто наш друг, товарищ, коллега, а ушел из жизни великий писатель. Ушел честный гражданин России и Советского Союза. Ушел человек, который всегда говорил правду, независимо от того, кто у власти", - сказал Винокур РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что, по его мнению, у Жванецкого достаточно заслуг для того, чтобы ему посмертно было присвоено звание Героя России.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583412922.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, владимир винокур, михаил жванецкий, общество