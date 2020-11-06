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https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583414718.html
Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
Михаил Жванецкий был великим писателем, который всегда говорил правду, он заслуживает посмертно получить звание Героя России, считает народный артист РСФСР... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:24
2020-11-06T17:24
культура
умер михаил жванецкий
владимир винокур
михаил жванецкий
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Михаил Жванецкий был великим писателем, который всегда говорил правду, он заслуживает посмертно получить звание Героя России, считает народный артист РСФСР Владимир Винокур.Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни."Ушел из жизни не просто наш друг, товарищ, коллега, а ушел из жизни великий писатель. Ушел честный гражданин России и Советского Союза. Ушел человек, который всегда говорил правду, независимо от того, кто у власти", - сказал Винокур РИА Новости.Собеседник агентства добавил, что, по его мнению, у Жванецкого достаточно заслуг для того, чтобы ему посмертно было присвоено звание Героя России.
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умер михаил жванецкий, владимир винокур, михаил жванецкий, общество

Винокур выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

17:24 06.11.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий
Писатель Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Михаил Жванецкий был великим писателем, который всегда говорил правду, он заслуживает посмертно получить звание Героя России, считает народный артист РСФСР Владимир Винокур.
Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
"Ушел из жизни не просто наш друг, товарищ, коллега, а ушел из жизни великий писатель. Ушел честный гражданин России и Советского Союза. Ушел человек, который всегда говорил правду, независимо от того, кто у власти", - сказал Винокур РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что, по его мнению, у Жванецкого достаточно заслуг для того, чтобы ему посмертно было присвоено звание Героя России.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий на записи программы Дежурный по стране для эфира телеканала Россия - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
17:20Культура
Лавров отметил неоценимый вклад Жванецкого в популяризацию сатиры
 
КультураУмер Михаил ЖванецкийВладимир ВинокурМихаил ЖванецкийОбщество
 
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