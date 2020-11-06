Режиссер Розовский о смерти Жванецкого: "Классики не умирают"

"Вся жизнь моя прошла рядом со Жванецким. Я ставил спектакли по его текстам, с Карцевым, и Ильченко, и другими, но мне сейчас не хочется говорить о своей работе, а хочется сказать только три самых главных и самых правильных слова о нем - классики не умирают", - сказал Розовский.