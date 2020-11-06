https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583414225.html
Режиссер Розовский о смерти Жванецкого: "Классики не умирают"
Режиссер Розовский о смерти Жванецкого: "Классики не умирают"
Режиссер Марк Розовский, который ставил спектакли по текстам Михаила Жванецкого, в беседе с РИА Новости сказал о нем "только три главных слова", напомнив, что... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:23
2020-11-06T17:23
2020-11-06T17:54
культура
умер михаил жванецкий
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Режиссер Марк Розовский, который ставил спектакли по текстам Михаила Жванецкого, в беседе с РИА Новости сказал о нем "только три главных слова", напомнив, что классики не умирают.О кончине Жванецкого стало известно в пятницу. Сатирику было 86 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583413399.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, михаил жванецкий