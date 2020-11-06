https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583412922.html
Лавров отметил неоценимый вклад Жванецкого в популяризацию сатиры
Лавров отметил неоценимый вклад Жванецкого в популяризацию сатиры
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, подчеркнув, что артист снискал всенародную любовь и внес... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:20
2020-11-06T17:20
2020-11-06T17:20
культура
умер михаил жванецкий
сергей лавров
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, подчеркнув, что артист снискал всенародную любовь и внес неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет."Настоящий самородок, Михаил Маньевич снискал действительно всенародную любовь, внеся неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра. На его творчестве, пронизанном меткими образами и тонким юмором, выросло не одно поколение наших граждан. А многочисленные цитаты из его ставших классическими произведений и выступлений стали по-настоящему крылатыми, бессмертными – что называется, "ушли в народ", - говорится в тексте соболезнований Лаврова родным и близким Жванецкого, копия которого поступила в РИА Новости.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, сергей лавров, михаил жванецкий