https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583412922.html

Лавров отметил неоценимый вклад Жванецкого в популяризацию сатиры

Лавров отметил неоценимый вклад Жванецкого в популяризацию сатиры

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, подчеркнув, что артист снискал всенародную любовь и внес... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:20

2020-11-06T17:20

2020-11-06T17:20

культура

умер михаил жванецкий

сергей лавров

михаил жванецкий

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, подчеркнув, что артист снискал всенародную любовь и внес неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет."Настоящий самородок, Михаил Маньевич снискал действительно всенародную любовь, внеся неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра. На его творчестве, пронизанном меткими образами и тонким юмором, выросло не одно поколение наших граждан. А многочисленные цитаты из его ставших классическими произведений и выступлений стали по-настоящему крылатыми, бессмертными – что называется, "ушли в народ", - говорится в тексте соболезнований Лаврова родным и близким Жванецкого, копия которого поступила в РИА Новости.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, сергей лавров, михаил жванецкий