https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583409515.html
Сатирик Альтов назвал Жванецкого лечащим врачом всей страны
Сатирик Альтов назвал Жванецкого лечащим врачом всей страны
Сатирик Семен Альтов назвал Михаила Жванецкого лечащим врачом страны, отметив, что любовь людей была для него как аппарат искусственной вентиляции легких. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:05
2020-11-06T17:05
2020-11-06T17:05
культура
умер михаил жванецкий
россия
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Семен Альтов назвал Михаила Жванецкого лечащим врачом страны, отметив, что любовь людей была для него как аппарат искусственной вентиляции легких.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.Он отметил, что думает, это было нужно Жванецкому так же, как тем, кто приходил на его выступления."Он отдавал себя людям, в ответ получал обратный такой сгусток мощный любви, и это для него было как аппарат ИВЛ ... что поддерживало и было необходимо его не молодому уже организму. И то, что он ушел несколько месяцев назад со сцены, очевидно, лишился чего-то того, что ему было нужно. И в совокупности с тем, что наверняка к этим годам было в его организме, это в сумме спровоцировало его уход из жизни", - добавил Альтов.Он отметил, что дальше будем лечиться без лечащего врача, сами, кто как может, "будем пить водку, ругаться матом и ждать, чем это все кончится".
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583403605.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, россия, михаил жванецкий
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Сатирик Семен Альтов назвал Михаила Жванецкого
лечащим врачом страны, отметив, что любовь людей была для него как аппарат искусственной вентиляции легких.
Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.
"Ощущение, что ушел лечащий врач всей нашей страны. Он был диагностом, ставил диагноз коротко, мудро, точно, что не всегда людям приятно, но без этого лечение невозможно. До последнего, почти до последнего времени выходил на сцену, в Питере он собирал БКЗ, Октябрьский зал, четыре тысячи, полный зал", - сказал Альтов РИА Новости.
Он отметил, что думает, это было нужно Жванецкому так же, как тем, кто приходил на его выступления.
"Он отдавал себя людям, в ответ получал обратный такой сгусток мощный любви, и это для него было как аппарат ИВЛ ... что поддерживало и было необходимо его не молодому уже организму. И то, что он ушел несколько месяцев назад со сцены, очевидно, лишился чего-то того, что ему было нужно. И в совокупности с тем, что наверняка к этим годам было в его организме, это в сумме спровоцировало его уход из жизни", - добавил Альтов.
Он отметил, что дальше будем лечиться без лечащего врача, сами, кто как может, "будем пить водку, ругаться матом и ждать, чем это все кончится".