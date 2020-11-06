https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583405569.html
Раввин Борода назвал Жванецкого человеком безграничной внутренней свободы
Раввин Борода назвал Жванецкого человеком безграничной внутренней свободы
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика и телеведущего Михаила... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:50
2020-11-06T16:50
2020-11-06T16:50
культура
умер михаил жванецкий
россия
александр бородай
федерация еврейских общин россии
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода выразил соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика и телеведущего Михаила Жванецкого, назвав его человеком безграничной внутренней свободы и эрудиции.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет."От имени Федерации еврейских общин России и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с уходом вашего супруга Михаила Михайловича Жванецкого, выдающегося писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего и актера. Михаил Михайлович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры. Всем своим творчеством он подтверждал, что настоящий талант многогранен", - говорится в обращении Бороды к вдове Жванецкого Наталье, которое приводит пресс-служба ФЕОР.По словам раввина, Жванецкий был не только непревзойденным мастером сатиры, но и неповторимым чтецом, во всех произведениях которого "слышна уникальная, неповторимая интонация, которая знакома каждому"."Он говорил от лица человека мыслящего, тонко чувствующего, переживающего. Для его прозы и творчества не было больших и малых тем. Так же как и в нашей жизни, даже мелочи могли вызывать серьезные волнения, а глобальные вещи, наоборот, казаться белым шумом. Мы знали Михаила Михайловича как человека высоких моральных качеств, безграничной внутренней свободы и эрудиции. До последних своих дней он продолжал выступать на эстраде, чему посвятил всю свою жизнь", - отметил Борода.Уход Жванецкого, добавил глава ФЕОР, это "невосполнимая потеря". "Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов людей", - заключил представитель еврейской общины.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583403605.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583393725.html
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, россия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, михаил жванецкий
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости.
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР
) Александр Борода
выразил соболезнования в связи с кончиной писателя-сатирика и телеведущего Михаила Жванецкого
, назвав его человеком безграничной внутренней свободы и эрудиции.
Ранее певица Алла Пугачева
сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.
"От имени Федерации еврейских общин России и от меня лично примите глубокие соболезнования в связи с уходом вашего супруга Михаила Михайловича Жванецкого, выдающегося писателя-сатирика, киносценариста, телеведущего и актера. Михаил Михайлович внес неоценимый вклад в развитие отечественной культуры. Всем своим творчеством он подтверждал, что настоящий талант многогранен", - говорится в обращении Бороды к вдове Жванецкого Наталье, которое приводит пресс-служба ФЕОР.
По словам раввина, Жванецкий был не только непревзойденным мастером сатиры, но и неповторимым чтецом, во всех произведениях которого "слышна уникальная, неповторимая интонация, которая знакома каждому".
"Он говорил от лица человека мыслящего, тонко чувствующего, переживающего. Для его прозы и творчества не было больших и малых тем. Так же как и в нашей жизни, даже мелочи могли вызывать серьезные волнения, а глобальные вещи, наоборот, казаться белым шумом. Мы знали Михаила Михайловича как человека высоких моральных качеств, безграничной внутренней свободы и эрудиции. До последних своих дней он продолжал выступать на эстраде, чему посвятил всю свою жизнь", - отметил Борода.
Уход Жванецкого, добавил глава ФЕОР, это "невосполнимая потеря". "Светлая память о нем навсегда останется в сердцах миллионов людей", - заключил представитель еврейской общины.