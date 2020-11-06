https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404253.html

Жванецкий был великим остроумцем, заявил Петросян

Жванецкий был великим остроумцем, заявил Петросян

Сатирик Михаил Жванецкий был великим остроумцем и удивительным исполнителем, титаном своего жанра, рассказал РИА Новости народный артист РСФСР Евгений Петросян. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:44

2020-11-06T16:44

2020-11-06T16:44

культура

умер михаил жванецкий

рсфср

михаил жванецкий

евгений петросян

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий был великим остроумцем и удивительным исполнителем, титаном своего жанра, рассказал РИА Новости народный артист РСФСР Евгений Петросян.Жванецкий скончался на 87-м году жизни.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583403605.html

рсфср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, рсфср, михаил жванецкий, евгений петросян