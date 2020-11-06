https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583404253.html
Жванецкий был великим остроумцем, заявил Петросян
Жванецкий был великим остроумцем, заявил Петросян
Сатирик Михаил Жванецкий был великим остроумцем и удивительным исполнителем, титаном своего жанра, рассказал РИА Новости народный артист РСФСР Евгений Петросян. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:44
2020-11-06T16:44
2020-11-06T16:44
культура
умер михаил жванецкий
рсфср
михаил жванецкий
евгений петросян
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий был великим остроумцем и удивительным исполнителем, титаном своего жанра, рассказал РИА Новости народный артист РСФСР Евгений Петросян.Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583403605.html
рсфср
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, рсфср, михаил жванецкий, евгений петросян