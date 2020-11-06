https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583403605.html
Жванецкий заставлял не только смеяться, но и задумываться, заявил Шойгу
Жванецкий заставлял не только смеяться, но и задумываться, заявил Шойгу
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, назвав его смерть большой утратой,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:42
2020-11-06T16:42
2020-11-06T16:42
культура
умер михаил жванецкий
россия
михаил жванецкий
сергей шойгу
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, назвав его смерть большой утратой, говорится в сообщении ведомства.Жванецкий скончался на 87-м году жизни.По словам министра, Жванецкий, обладая удивительным литературным и сценическим даром, остро передавая в монологах всю многогранность современной жизни, "заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться"."Это большая утрата для всех нас. Светлая память о Михаиле Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто любил и ценил его щедрый и самобытный талант", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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