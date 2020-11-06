https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583403605.html

Жванецкий заставлял не только смеяться, но и задумываться, заявил Шойгу

Жванецкий заставлял не только смеяться, но и задумываться, заявил Шойгу

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, назвав его смерть большой утратой,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:42

2020-11-06T16:42

2020-11-06T16:42

культура

умер михаил жванецкий

россия

михаил жванецкий

сергей шойгу

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, назвав его смерть большой утратой, говорится в сообщении ведомства.Жванецкий скончался на 87-м году жизни.По словам министра, Жванецкий, обладая удивительным литературным и сценическим даром, остро передавая в монологах всю многогранность современной жизни, "заставлял зрителя не только смеяться, но и задумываться"."Это большая утрата для всех нас. Светлая память о Михаиле Михайловиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто любил и ценил его щедрый и самобытный талант", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, россия, михаил жванецкий, сергей шойгу