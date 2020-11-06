https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583403150.html
Толстой назвал Жванецкого символом мудрого отношения к жизни
Толстой назвал Жванецкого символом мудрого отношения к жизни
Михаил Жванецкий был символом ироничного и мудрого отношения к жизни, абсолютно уникальным и смелым человеком, сообщил РИА Новости советник президента РФ по... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:41
2020-11-06T16:41
2020-11-06T16:45
культура
умер михаил жванецкий
россия
владимир толстой
михаил жванецкий
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156318/61/1563186162_0:207:2908:1843_1400x0_80_0_0_5ee74048cdd8a9a05e0796abac360082.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Михаил Жванецкий был символом ироничного и мудрого отношения к жизни, абсолютно уникальным и смелым человеком, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583401195.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156318/61/1563186162_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_5e8d98cfc0b46cddd5b4f56bae721ac1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, россия, владимир толстой, михаил жванецкий, общество