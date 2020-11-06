Толстой назвал Жванецкого символом мудрого отношения к жизни

"Мы не были знакомы с Михаилом Михайловичем, но, бесспорно, это явление незаурядное, абсолютно уникальный человек, смелый, решительный, остроумный. Он во многом был символом такого ироничного и мудрого отношения к жизни, поэтому очень, очень жаль", - сказал Толстой.