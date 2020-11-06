https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583396725.html

В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Жванецкого

В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Сатирик Михаил Жванецкий был мудрым и дипломатичным человеком, его юмор никого не обижал, смерть таких поистине талантливых людей – большая потеря для всех,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:19

2020-11-06T16:19

2020-11-06T16:19

культура

умер михаил жванецкий

михаил жванецкий

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Сатирик Михаил Жванецкий был мудрым и дипломатичным человеком, его юмор никого не обижал, смерть таких поистине талантливых людей – большая потеря для всех, сказала РИА Новости в пятницу член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Елена Грешнякова.Ранее стало известно, что Жванецкий скончался на 87-м году жизни."Это целая эпоха. Человек с искрометным юмором, мудрым, жизненным, всегда "в точку", - сказала парламентарий.При этом она отметила, что юмор Жванецкого всегда был дипломатичным, он никогда никого не обижал."Когда уходят такие поистине талантливые люди, для нас всех это большая потеря. Нам будет его не хватать", - заключила Грешнякова.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583393725.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, михаил жванецкий, общество