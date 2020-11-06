https://ria.ru/20201106/zhertvy-covid-19-v-danii-17-millionov-norok-unichtozhat-iz-za-virusa-1583407446.html
Жертвы COVID-19: в Дании 17 миллионов норок уничтожат из-за вируса
Жертвы COVID-19: в Дании 17 миллионов норок уничтожат из-за вируса
Решение уничтожить почти все поголовье норок в Дании было принято властями после обнаружения в крови зверьков мутировавшего коронавируса, опасного для человека.
В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.
2020-11-06T16:59
2020-11-06T16:59
2020-11-06T16:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Жертвы COVID-19: в Дании 17 миллионов норок уничтожат из-за вируса
Решение уничтожить почти все поголовье норок в Дании было принято властями после обнаружения в крови зверьков мутировавшего коронавируса, опасного для человека.
В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.
2020-11-06T16:59
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PT0M48S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, видео
Жертвы COVID-19: в Дании 17 миллионов норок уничтожат из-за вируса
Решение уничтожить почти все поголовье норок в Дании было принято властями после обнаружения в крови зверьков мутировавшего коронавируса, опасного для человека.
В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.
2020-11-06T16:59
true
PT0M48S
Жертвы COVID-19: в Дании 17 миллионов норок уничтожат из-за вируса
Решение уничтожить почти все поголовье норок в Дании было принято властями после обнаружения в крови зверьков мутировавшего коронавируса, опасного для человека.
В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.