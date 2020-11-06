Жертвы COVID-19: в Дании 17 миллионов норок уничтожат из-за вируса

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Решение уничтожить почти все поголовье норок в Дании было принято властями после обнаружения в крови зверьков мутировавшего коронавируса, опасного для человека. В настоящее время зарегистрировано 12 человек с таким вирусом.