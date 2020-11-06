https://ria.ru/20201106/zelenskiy-1583406112.html

На Украине подали в суд на Зеленского из-за опроса во время выборов

На Украине подали в суд на Зеленского из-за опроса во время выборов

Иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить результаты опроса, который был инициирован главой государства и проведен во время местных... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:51

2020-11-06T16:51

2020-11-06T16:51

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить результаты опроса, который был инициирован главой государства и проведен во время местных выборов, поступил в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба суда в пятницу.Отмечается, что по мнению истца, результаты опроса могут исказить мысль украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность страны.На Украине 25 октября прошли местные выборы. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским по пяти темам. Согласно данным пропрезидентской партии "Слуга народа", легализацию медицинского каннабиса поддерживают 64,88% участников опроса, против выступили 29,53%. Сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300 поддерживают 89,6%, против – 7,12%. Введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах поддерживают 82,97% опрошенных, против – 13,87%. Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддерживают 46,7% граждан Украины, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 46,48%. В отличие от референдума результаты опроса не имеют юридической силы и носят консультативный характер.

https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, киев, украина, в мире