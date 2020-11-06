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https://ria.ru/20201106/zelenskiy-1583406112.html
На Украине подали в суд на Зеленского из-за опроса во время выборов
На Украине подали в суд на Зеленского из-за опроса во время выборов
Иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить результаты опроса, который был инициирован главой государства и проведен во время местных... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:51
2020-11-06T16:51
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить результаты опроса, который был инициирован главой государства и проведен во время местных выборов, поступил в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба суда в пятницу.Отмечается, что по мнению истца, результаты опроса могут исказить мысль украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность страны.На Украине 25 октября прошли местные выборы. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским по пяти темам. Согласно данным пропрезидентской партии "Слуга народа", легализацию медицинского каннабиса поддерживают 64,88% участников опроса, против выступили 29,53%. Сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300 поддерживают 89,6%, против – 7,12%. Введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах поддерживают 82,97% опрошенных, против – 13,87%. Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддерживают 46,7% граждан Украины, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 46,48%. В отличие от референдума результаты опроса не имеют юридической силы и носят консультативный характер.
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
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владимир зеленский, киев, украина, в мире

На Украине подали в суд на Зеленского из-за опроса во время выборов

16:51 06.11.2020
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием отменить результаты опроса, который был инициирован главой государства и проведен во время местных выборов, поступил в Окружной административный суд Киева, сообщает пресс-служба суда в пятницу.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и политической партии "Слуга народа". Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты проведенного опроса, инициированного Владимиром Зеленским, который состоялся 25 октября 2020 года во время местных выборов", - говорится в сообщении на сайте суда.

Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 08:00
Пять вопросов Зеленского
Отмечается, что по мнению истца, результаты опроса могут исказить мысль украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность страны.
На Украине 25 октября прошли местные выборы. Параллельно с голосованием граждане по желанию участвовали в опросе, инициированном президентом Владимиром Зеленским по пяти темам. Согласно данным пропрезидентской партии "Слуга народа", легализацию медицинского каннабиса поддерживают 64,88% участников опроса, против выступили 29,53%. Сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300 поддерживают 89,6%, против – 7,12%. Введение наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах поддерживают 82,97% опрошенных, против – 13,87%. Создание свободной экономической зоны в Донбассе поддерживают 46,7% граждан Украины, которые пришли голосовать на местных выборах, против – 46,48%. В отличие от референдума результаты опроса не имеют юридической силы и носят консультативный характер.
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