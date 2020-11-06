Росприроднадзор расследует загрязнение леса в Нижегородской области
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДеревья в "Танцующем лесу" в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Росприроднадзор проводит расследование по факту разлива мазута рядом с железнодорожной станцией Зелецино в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обращение об утечке нефтепродуктов в лесистой местности в районе деревни Зелецино в Кстовском районе Нижегородской области поступило в межрегиональное управление Росприроднадзора 21 октября. В ходе осмотра территории установлено, что поверхность земельного участка покрыта высохшим слоем нефтепродуктов. Также обнаружена яма с мазутом размером 2x3 метра. Инспекторами ведомства был произведен отбор проб почвы и отходов.
"В рамках контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что на земельный участок, на котором произошел разлив нефтепродуктов из промышленного коллектора, оформлен договор сервитута (ограниченное право пользования – ред.) между собственником и ОАО "РЖД". Таким образом, в действиях РЖД усматривается нарушение Земельного кодекса РФ и федерального закона "Об охране окружающей среды", - говорится в сообщении.
В отношении ОАО "РЖД" возбуждено административное расследование по основаниям части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).
"Административное расследование позволит установить причины происшествия и привлечь виновные лица к ответственности в соответствии с действующими нормами КоАП. Ситуация находится на постоянном контроле Росприроднадзора", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку из-за загрязнения нефтепродуктами территории в Кстовском районе, во взаимодействии с железнодорожниками устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.