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Росприроднадзор расследует загрязнение леса в Нижегородской области
Росприроднадзор расследует загрязнение леса в Нижегородской области
Росприроднадзор проводит расследование по факту разлива мазута рядом с железнодорожной станцией Зелецино в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:37
2020-11-06T12:37
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ржд
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Росприроднадзор проводит расследование по факту разлива мазута рядом с железнодорожной станцией Зелецино в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.Обращение об утечке нефтепродуктов в лесистой местности в районе деревни Зелецино в Кстовском районе Нижегородской области поступило в межрегиональное управление Росприроднадзора 21 октября. В ходе осмотра территории установлено, что поверхность земельного участка покрыта высохшим слоем нефтепродуктов. Также обнаружена яма с мазутом размером 2x3 метра. Инспекторами ведомства был произведен отбор проб почвы и отходов."В рамках контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что на земельный участок, на котором произошел разлив нефтепродуктов из промышленного коллектора, оформлен договор сервитута (ограниченное право пользования – ред.) между собственником и ОАО "РЖД". Таким образом, в действиях РЖД усматривается нарушение Земельного кодекса РФ и федерального закона "Об охране окружающей среды", - говорится в сообщении.В отношении ОАО "РЖД" возбуждено административное расследование по основаниям части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления)."Административное расследование позволит установить причины происшествия и привлечь виновные лица к ответственности в соответствии с действующими нормами КоАП. Ситуация находится на постоянном контроле Росприроднадзора", - подчеркивается в сообщении.Ранее сообщалось, что Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку из-за загрязнения нефтепродуктами территории в Кстовском районе, во взаимодействии с железнодорожниками устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20201105/reka-1583165952.html
https://ria.ru/20201105/usole-sibirskoe-1583111214.html
нижегородская область
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ржд, нижегородская область, происшествия

Росприроднадзор расследует загрязнение леса в Нижегородской области

12:37 06.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДеревья в "Танцующем лесу" в национальном парке "Куршская коса" в Калининградской области
Деревья в Танцующем лесу в национальном парке Куршская коса в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Росприроднадзор проводит расследование по факту разлива мазута рядом с железнодорожной станцией Зелецино в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обращение об утечке нефтепродуктов в лесистой местности в районе деревни Зелецино в Кстовском районе Нижегородской области поступило в межрегиональное управление Росприроднадзора 21 октября. В ходе осмотра территории установлено, что поверхность земельного участка покрыта высохшим слоем нефтепродуктов. Также обнаружена яма с мазутом размером 2x3 метра. Инспекторами ведомства был произведен отбор проб почвы и отходов.
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"В рамках контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что на земельный участок, на котором произошел разлив нефтепродуктов из промышленного коллектора, оформлен договор сервитута (ограниченное право пользования – ред.) между собственником и ОАО "РЖД". Таким образом, в действиях РЖД усматривается нарушение Земельного кодекса РФ и федерального закона "Об охране окружающей среды", - говорится в сообщении.
В отношении ОАО "РЖД" возбуждено административное расследование по основаниям части 2 статьи 8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).
"Административное расследование позволит установить причины происшествия и привлечь виновные лица к ответственности в соответствии с действующими нормами КоАП. Ситуация находится на постоянном контроле Росприроднадзора", - подчеркивается в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)РЖДНижегородская областьПроисшествия
 
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