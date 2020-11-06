https://ria.ru/20201106/zaderzhanie-1583329536.html

СМИ: еще трех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции

СМИ: еще трех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции

Правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках расследования дела об убийстве учители истории Самюэля Пати в пригороде Парижа, сообщает газета... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:12

2020-11-06T11:12

2020-11-06T11:12

убийство учителя во франции

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках расследования дела об убийстве учители истории Самюэля Пати в пригороде Парижа, сообщает газета Parisien со ссылкой на свои источники.Задержанные подозреваются в том, что обменивались сообщениями в социальных сетях с террористом, обезглавившим преподавателя. Обвинения им пока не предъявлены.Ранее по этому делу семи задержанным предъявили обвинения в "соучастии в террористическом акте" и "преступном террористическом сообществе".Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший убил и обезглавил свою жертву около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, париж, в мире