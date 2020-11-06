https://ria.ru/20201106/zaderzhanie-1583329536.html
СМИ: еще трех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции
СМИ: еще трех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции
Правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках расследования дела об убийстве учители истории Самюэля Пати в пригороде Парижа, сообщает газета... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:12
2020-11-06T11:12
2020-11-06T11:12
убийство учителя во франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках расследования дела об убийстве учители истории Самюэля Пати в пригороде Парижа, сообщает газета Parisien со ссылкой на свои источники.Задержанные подозреваются в том, что обменивались сообщениями в социальных сетях с террористом, обезглавившим преподавателя. Обвинения им пока не предъявлены.Ранее по этому делу семи задержанным предъявили обвинения в "соучастии в террористическом акте" и "преступном террористическом сообществе".Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший убил и обезглавил свою жертву около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство учителя во франции, франция, париж, в мире