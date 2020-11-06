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СМИ: еще трех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции
СМИ: еще трех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции
Правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках расследования дела об убийстве учители истории Самюэля Пати в пригороде Парижа, сообщает газета... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:12
2020-11-06T11:12
убийство учителя во франции
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках расследования дела об убийстве учители истории Самюэля Пати в пригороде Парижа, сообщает газета Parisien со ссылкой на свои источники.Задержанные подозреваются в том, что обменивались сообщениями в социальных сетях с террористом, обезглавившим преподавателя. Обвинения им пока не предъявлены.Ранее по этому делу семи задержанным предъявили обвинения в "соучастии в террористическом акте" и "преступном террористическом сообществе".Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший убил и обезглавил свою жертву около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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франция
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убийство учителя во франции, франция, париж, в мире

СМИ: еще трех человек задержали по делу об убийстве учителя во Франции

11:12 06.11.2020
 
© REUTERS / Charles PlatiauНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
На месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали еще трех человек в рамках расследования дела об убийстве учители истории Самюэля Пати в пригороде Парижа, сообщает газета Parisien со ссылкой на свои источники.
Задержанные подозреваются в том, что обменивались сообщениями в социальных сетях с террористом, обезглавившим преподавателя. Обвинения им пока не предъявлены.
Ранее по этому делу семи задержанным предъявили обвинения в "соучастии в террористическом акте" и "преступном террористическом сообществе".
Нападение на французского учителя истории Самюэля Пати, показывавшего на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, произошло близ Парижа 16 октября. Напавший убил и обезглавил свою жертву около школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
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Убийство учителя во ФранцииФранцияПарижВ мире
 
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