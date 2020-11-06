https://ria.ru/20201106/yuristy-1583287234.html

Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа

Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа

Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден направил своих юристов в штаты, суды которых рассматривают иски от его соперника... РИА Новости, 06.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

эрик холдер

джо байден

висконсин

пенсильвания

мичиган

вашингтон (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден направил своих юристов в штаты, суды которых рассматривают иски от его соперника действующего президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, юристы Байдена направлены в штаты Невада, Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.Отмечается, что юридический комитет кампании Байдена составляют бывшие сотрудники минюста, в том числе Эрик Холдер – генеральный прокурор во время правления президента Барака Обамы.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета или полного пересчета голосов в ряде штатов.

висконсин

пенсильвания

мичиган

вашингтон (город)

сша

невада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский 2020-11-06T00:42 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, эрик холдер, джо байден, висконсин, пенсильвания, мичиган, вашингтон (город), сша, невада, в мире