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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/yuristy-1583287234.html
Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден направил своих юристов в штаты, суды которых рассматривают иски от его соперника... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T00:42
2020-11-06T01:02
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
эрик холдер
джо байден
висконсин
пенсильвания
мичиган
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден направил своих юристов в штаты, суды которых рассматривают иски от его соперника действующего президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.По данным телеканала, юристы Байдена направлены в штаты Невада, Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.Отмечается, что юридический комитет кампании Байдена составляют бывшие сотрудники минюста, в том числе Эрик Холдер – генеральный прокурор во время правления президента Барака Обамы.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета или полного пересчета голосов в ряде штатов.
висконсин
пенсильвания
мичиган
вашингтон (город)
сша
невада
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов
Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский
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дональд трамп, эрик холдер, джо байден, висконсин, пенсильвания, мичиган, вашингтон (город), сша, невада, в мире

Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа

00:42 06.11.2020 (обновлено: 01:02 06.11.2020)
 
© REUTERS / Bing GuanПодсчет голосов на выборах президента США
Подсчет голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Bing Guan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден направил своих юристов в штаты, суды которых рассматривают иски от его соперника действующего президента Дональда Трампа, сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, юристы Байдена направлены в штаты Невада, Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.
Отмечается, что юридический комитет кампании Байдена составляют бывшие сотрудники минюста, в том числе Эрик Холдер – генеральный прокурор во время правления президента Барака Обамы.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета или полного пересчета голосов в ряде штатов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампЭрик ХолдерДжо БайденВисконсинПенсильванияМичиганВашингтон (город)СШАНевадаВ мире
 
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