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Выборы президента США — 2020
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Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов
Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов
Япония продолжит военное сотрудничество с США вне зависимости от результатов выборов, заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:54
2020-11-06T08:54
выборы президента сша — 2020
нобуо киси
япония
сша
токио
в мире
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ТОКИО, 6 ноя - РИА Новости. Япония продолжит военное сотрудничество с США вне зависимости от результатов выборов, заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.При этом он не стал комментировать ситуацию неопределенности в США через два дня после выборов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
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нобуо киси, япония, сша, токио, в мире

Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов

08:54 06.11.2020
 
© AP Photo / Gene J. PuskarАкция протеста в Питтсбурге
Акция протеста в Питтсбурге - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Gene J. Puskar
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ТОКИО, 6 ноя - РИА Новости. Япония продолжит военное сотрудничество с США вне зависимости от результатов выборов, заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.

"Вне зависимости от результатов (выборов – ред.) мы будем продвигать японо-американское военное сотрудничество", - приводит слова министра телеканал NHK.

При этом он не стал комментировать ситуацию неопределенности в США через два дня после выборов.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
 
Выборы президента США — 2020Нобуо КисиЯпонияСШАТокиоВ мире
 
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