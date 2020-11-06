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Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов

Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов

Япония продолжит военное сотрудничество с США вне зависимости от результатов выборов, заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:54

2020-11-06T08:54

2020-11-06T08:54

выборы президента сша — 2020

нобуо киси

япония

сша

токио

в мире

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ТОКИО, 6 ноя - РИА Новости. Япония продолжит военное сотрудничество с США вне зависимости от результатов выборов, заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.При этом он не стал комментировать ситуацию неопределенности в США через два дня после выборов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобуо киси, япония, сша, токио, в мире