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Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов
Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов
Япония продолжит военное сотрудничество с США вне зависимости от результатов выборов, заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:54
2020-11-06T08:54
2020-11-06T08:54
выборы президента сша — 2020
нобуо киси
япония
сша
токио
в мире
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ТОКИО, 6 ноя - РИА Новости. Япония продолжит военное сотрудничество с США вне зависимости от результатов выборов, заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.При этом он не стал комментировать ситуацию неопределенности в США через два дня после выборов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нобуо киси, япония, сша, токио, в мире