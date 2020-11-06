https://ria.ru/20201106/vybory-1583379795.html
Турция надеется на прозрачность при подсчете голосов на выборах в США
Турция надеется на прозрачность при подсчете голосов на выборах в США
Анкара рассчитывает, что процесс подсчета голосов на выборах президента США будет проходить демократично и прозрачно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:01
2020-11-06T15:01
2020-11-06T15:01
выборы президента сша — 2020
мевлют чавушоглу
дональд трамп
джо байден
турция
сша
анкара
в мире
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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что процесс подсчета голосов на выборах президента США будет проходить демократично и прозрачно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Выборы президента прошли в США во вторник, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Победитель выборов по-прежнему неизвестен, подсчет голосов продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/bayden-1583355204.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мевлют чавушоглу, дональд трамп, джо байден, турция, сша, анкара, в мире