https://ria.ru/20201106/vybory-1583379795.html

Турция надеется на прозрачность при подсчете голосов на выборах в США

Турция надеется на прозрачность при подсчете голосов на выборах в США

Анкара рассчитывает, что процесс подсчета голосов на выборах президента США будет проходить демократично и прозрачно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:01

2020-11-06T15:01

2020-11-06T15:01

выборы президента сша — 2020

мевлют чавушоглу

дональд трамп

джо байден

турция

сша

анкара

в мире

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АНКАРА, 6 ноя – РИА Новости. Анкара рассчитывает, что процесс подсчета голосов на выборах президента США будет проходить демократично и прозрачно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Выборы президента прошли в США во вторник, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Победитель выборов по-прежнему неизвестен, подсчет голосов продолжается.

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/bayden-1583355204.html

турция

сша

анкара

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мевлют чавушоглу, дональд трамп, джо байден, турция, сша, анкара, в мире