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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201106/vybory-1583313938.html
В США проверят сообщения о подготовке атаки на здание, где считают голоса
В США проверят сообщения о подготовке атаки на здание, где считают голоса
Полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T09:46
2020-11-06T09:46
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
виргиния
филадельфия
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей, сообщает местный телеканал WPVI.По данным телеканала, полиция получила сообщение о группе людей - возможно семье - ехавшей из штата Виргиния на автомобиле Hummer, чтобы произвести нападение на здание, где ведется подсчет голосов. Как сообщает телеканал, полиция задержала одного мужчину, его роль в нападении пока не уточняется. Кроме того, согласно телеканалу, полиция обнаружила оружие и, вероятно, автомобиль Hummer, о котором говорилось в сообщении. В ходе инцидента никто не пострадал.Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
виргиния
филадельфия
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РИА Новости
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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дональд трамп, виргиния, филадельфия, сша, в мире

В США проверят сообщения о подготовке атаки на здание, где считают голоса

09:46 06.11.2020
 
© AP Photo / Paula BronsteinВыемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в США
Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / Paula Bronstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей, сообщает местный телеканал WPVI.
По данным телеканала, полиция получила сообщение о группе людей - возможно семье - ехавшей из штата Виргиния на автомобиле Hummer, чтобы произвести нападение на здание, где ведется подсчет голосов. Как сообщает телеканал, полиция задержала одного мужчину, его роль в нападении пока не уточняется. Кроме того, согласно телеканалу, полиция обнаружила оружие и, вероятно, автомобиль Hummer, о котором говорилось в сообщении. В ходе инцидента никто не пострадал.
Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.
Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.
Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВиргинияФиладельфияСШАВ мире
 
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