https://ria.ru/20201106/vybory-1583313938.html

В США проверят сообщения о подготовке атаки на здание, где считают голоса

В США проверят сообщения о подготовке атаки на здание, где считают голоса

Полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T09:46

2020-11-06T09:46

2020-11-06T09:46

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

виргиния

филадельфия

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Филадельфии расследует информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где считают голоса избирателей, сообщает местный телеканал WPVI.По данным телеканала, полиция получила сообщение о группе людей - возможно семье - ехавшей из штата Виргиния на автомобиле Hummer, чтобы произвести нападение на здание, где ведется подсчет голосов. Как сообщает телеканал, полиция задержала одного мужчину, его роль в нападении пока не уточняется. Кроме того, согласно телеканалу, полиция обнаружила оружие и, вероятно, автомобиль Hummer, о котором говорилось в сообщении. В ходе инцидента никто не пострадал.Корреспондент РИА Новости ранее сообщил, что бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США.Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

виргиния

филадельфия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-06T09:46 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, виргиния, филадельфия, сша, в мире