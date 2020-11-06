https://ria.ru/20201106/vybory-1583295016.html
Трамп заявил о "коррупционной машине демократов" в спорной Пенсильвании
Трамп заявил о "коррупционной машине демократов" в спорной Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания действует "коррупционная машина" демократов. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T03:12
2020-11-06T03:12
2020-11-06T07:27
пенсильванский университет
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания действует "коррупционная машина" демократов."Я ходил там в школу и я знаю много об этом", - добавил он.Трамп окончил Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике.
пенсильвания
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
2020-11-06T03:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсильванский университет, дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире