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Трамп заявил о "коррупционной машине демократов" в спорной Пенсильвании

Трамп заявил о "коррупционной машине демократов" в спорной Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания действует "коррупционная машина" демократов. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T03:12

2020-11-06T03:12

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пенсильванский университет

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания действует "коррупционная машина" демократов."Я ходил там в школу и я знаю много об этом", - добавил он.Трамп окончил Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике.

пенсильвания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсильванский университет, дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире