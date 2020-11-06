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Выборы президента США — 2020
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Трамп заявил о "коррупционной машине демократов" в спорной Пенсильвании
Трамп заявил о "коррупционной машине демократов" в спорной Пенсильвании
Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания действует "коррупционная машина" демократов. РИА Новости, 06.11.2020
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пенсильванский университет
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
сша
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания действует "коррупционная машина" демократов."Я ходил там в школу и я знаю много об этом", - добавил он.Трамп окончил Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике.
пенсильвания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Выступление Трампа по выборам в США
Выступление Трампа по выборам в США
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пенсильванский университет, дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире

Трамп заявил о "коррупционной машине демократов" в спорной Пенсильвании

03:12 06.11.2020 (обновлено: 07:27 06.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в штате Пенсильвания действует "коррупционная машина" демократов.
"Официальные лица, наблюдающие за подсчетом голосов в Пенсильвании и других ключевых штатах, составляют часть коррупционной машины демократов...", - заявил он, выступая в Белом доме.
"Я ходил там в школу и я знаю много об этом", - добавил он.
Трамп окончил Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета в 1968 году со степенью бакалавра наук по экономике.
 
Выборы президента США — 2020Пенсильванский университетДональд ТрампПенсильванияСШАВ мире
 
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