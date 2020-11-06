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NBC: в Джорджии применят новый вид аудита перед оглашением итогов выборов
NBC: в Джорджии применят новый вид аудита перед оглашением итогов выборов
Сотрудники избирательной комиссии штата Джорджия проведут "ограничивающую риски проверку" бюллетеней, прежде чем официально утвердить итоги выборов, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:15
2020-11-06T02:15
2020-11-06T02:15
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
джорджия
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники избирательной комиссии штата Джорджия проведут "ограничивающую риски проверку" бюллетеней, прежде чем официально утвердить итоги выборов, сообщает телеканал NBC.Новый вид аудита предполагает ручную проверку статистически значимой выборки количества бюллетеней, чтобы убедиться в правильности ранее подсчитанных результатов.Проверка начнется в пятницу. Эта процедура является обязательной, согласно новому законодательству штата.Ранее представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг заявил, что подсчет голосов в Джорджии завершится через 10 дней после прошедшего 3 ноября голосования.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. При этом после подсчета 99% голосов между кандидатами минимальная разница в 12,7 тысячи голосов: у Дональда Трампа 49,5%, у Джо Байдена - 49,3%. Штаб Трампа при этом подал иск в суд Джорджия с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, джорджия, вашингтон (город), сша, в мире