https://ria.ru/20201106/vybory-1583291931.html

NBC: в Джорджии применят новый вид аудита перед оглашением итогов выборов

NBC: в Джорджии применят новый вид аудита перед оглашением итогов выборов

Сотрудники избирательной комиссии штата Джорджия проведут "ограничивающую риски проверку" бюллетеней, прежде чем официально утвердить итоги выборов, сообщает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:15

2020-11-06T02:15

2020-11-06T02:15

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583068773_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7f35ed73de71662280b60d592b6d93b4.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Сотрудники избирательной комиссии штата Джорджия проведут "ограничивающую риски проверку" бюллетеней, прежде чем официально утвердить итоги выборов, сообщает телеканал NBC.Новый вид аудита предполагает ручную проверку статистически значимой выборки количества бюллетеней, чтобы убедиться в правильности ранее подсчитанных результатов.Проверка начнется в пятницу. Эта процедура является обязательной, согласно новому законодательству штата.Ранее представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг заявил, что подсчет голосов в Джорджии завершится через 10 дней после прошедшего 3 ноября голосования.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. При этом после подсчета 99% голосов между кандидатами минимальная разница в 12,7 тысячи голосов: у Дональда Трампа 49,5%, у Джо Байдена - 49,3%. Штаб Трампа при этом подал иск в суд Джорджия с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.

джорджия

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, вашингтон (город), сша, в мире