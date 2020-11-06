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Сторонники Трампа пришли к зданию в Филадельфии, где подсчитывают голоса

Сторонники Трампа пришли к зданию в Филадельфии, где подсчитывают голоса

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа появились у Pennsylvania Convention Center в Филадельфии, где идет подсчет голосов, передает... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T02:08

2020-11-06T02:08

2020-11-06T02:08

сказано в эфире

дональд трамп

филадельфия

сша

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ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа появились у Pennsylvania Convention Center в Филадельфии, где идет подсчет голосов, передает корреспондент РИА Новости.С наступлением темноты на улице напротив центра прибавилось полицейских: они дежурят неподалеку на велосипедах, в воздухе кружат три вертолета. Появились и активисты с флагами "Трамп-2020", они расположились прямо напротив здания, всего около сотни человек, от остальных манифестантов их отделяет забор.Сторонники действующего американского лидера стоят спиной к центру и обращены лицом к активистам, которые выступают за полный подсчет отданных на выборах голосов. Из установленных колонок все еще звучит музыка, которая иногда прерывается, когда микрофон берут активисты. Подсчет всех голосов - их основное требование.Протрамповские активисты используют мегафон, чтобы донести свою позицию. Развеваются десятки флагов.Несмотря на различие взглядов и предпочтений манифестантов, обстановка у центра спокойная.

филадельфия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, филадельфия, сша, в мире