Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сказано в эфире
https://ria.ru/20201106/vybory-1583291514.html
Сторонники Трампа пришли к зданию в Филадельфии, где подсчитывают голоса
Сторонники Трампа пришли к зданию в Филадельфии, где подсчитывают голоса
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа появились у Pennsylvania Convention Center в Филадельфии, где идет подсчет голосов, передает... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:08
2020-11-06T02:08
сказано в эфире
дональд трамп
филадельфия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583229747_0:233:3072:1961_1400x0_80_0_0_d018702e41d18759083ed110b6770b6b.jpg
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа появились у Pennsylvania Convention Center в Филадельфии, где идет подсчет голосов, передает корреспондент РИА Новости.С наступлением темноты на улице напротив центра прибавилось полицейских: они дежурят неподалеку на велосипедах, в воздухе кружат три вертолета. Появились и активисты с флагами "Трамп-2020", они расположились прямо напротив здания, всего около сотни человек, от остальных манифестантов их отделяет забор.Сторонники действующего американского лидера стоят спиной к центру и обращены лицом к активистам, которые выступают за полный подсчет отданных на выборах голосов. Из установленных колонок все еще звучит музыка, которая иногда прерывается, когда микрофон берут активисты. Подсчет всех голосов - их основное требование.Протрамповские активисты используют мегафон, чтобы донести свою позицию. Развеваются десятки флагов.Несмотря на различие взглядов и предпочтений манифестантов, обстановка у центра спокойная.
филадельфия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583229747_89:0:2820:2048_1400x0_80_0_0_94d95986eaecac1baab62fbe8ec312ef.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, филадельфия, сша, в мире

Сторонники Трампа пришли к зданию в Филадельфии, где подсчитывают голоса

02:08 06.11.2020
 
© AP Photo / John LocherСторонники президента Дональда Трампа во время акции протеста перед избирательным отделом округа Кларк в Лас-Вегасе
Сторонники президента Дональда Трампа во время акции протеста перед избирательным отделом округа Кларк в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© AP Photo / John Locher
Читать ria.ru в
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа появились у Pennsylvania Convention Center в Филадельфии, где идет подсчет голосов, передает корреспондент РИА Новости.
С наступлением темноты на улице напротив центра прибавилось полицейских: они дежурят неподалеку на велосипедах, в воздухе кружат три вертолета. Появились и активисты с флагами "Трамп-2020", они расположились прямо напротив здания, всего около сотни человек, от остальных манифестантов их отделяет забор.
Сторонники действующего американского лидера стоят спиной к центру и обращены лицом к активистам, которые выступают за полный подсчет отданных на выборах голосов. Из установленных колонок все еще звучит музыка, которая иногда прерывается, когда микрофон берут активисты. Подсчет всех голосов - их основное требование.
Протрамповские активисты используют мегафон, чтобы донести свою позицию. Развеваются десятки флагов.
Несмотря на различие взглядов и предпочтений манифестантов, обстановка у центра спокойная.
 
Сказано в эфиреДональд ТрампФиладельфияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Япония продолжит военное сотрудничество с США независимо от итога выборов
08:53В ДНР заявили об обстреле силовиками поселка вблизи Донецка
08:48В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
08:45В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
08:30Корвет "Алдар Цыденжапов" испытал корабельное оружие в Японском море
08:17В Германии за сутки выявили более 21,5 тысячи заболевших COVID-19
08:12Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре в пятницу
08:12Баку обвинил Ереван в обстреле населенных пунктов у зоны боевых действий
08:11В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы
08:07В Смоленской области пять детей и двое взрослых погибли при пожаре в доме
08:00Концерн "Калашников" получил нового владельца
07:41Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов
07:33СК завел дело о халатности после гибели ребенка на Камчатке
07:20Основная часть протестующих в Нью-Йорке разошлась
07:17В Азербайджане заявили о нарушении Арменией режима прекращения огня
07:14В Баку сообщили об отступлении ВС Армении в Карабахе
07:11Плавучий космодром "Морской старт" может расположиться во Владивостоке
06:26В Смоленской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
06:22В Госдуме предложили направлять налоги от фастфуда на борьбу с ожирением
06:19Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил опасность мутации коронавируса
Лента новостейМолния