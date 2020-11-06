https://ria.ru/20201106/vybory-1583290439.html
На улицах Филадельфии появились бойцы нацгвардии
На улицах Филадельфии появились бойцы нацгвардии
Бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T01:48
2020-11-06T01:48
2020-11-06T01:55
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
филадельфия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583121374_0:234:3000:1922_1400x0_80_0_0_345035826f8553e07b05eea4c81af403.jpg
ФИЛАДЕЛЬФИЯ (штат Пенсильвания), 6 ноя - РИА Новости. Бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США, передает корреспондент РИА Новости.Несколько бронированных Hammer и бойцы в камуфляжной форме расположились на площади у мэрии города - крупнейшего в штате Пенсильвания. В расположенном рядом Pennsylvania Convention Center идет подсчет голосов избирателей. Неподалеку проходит акция протеста, в которой участвуют порядка 200 человек. Собравшиеся не предпринимают насильственных действий, многие танцуют."Национальная гвардия армии",- ответил на вопрос корреспондента агентства о своей принадлежности один из мужчин в форме. В руках бойцы держат автоматические винтовки.Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.
пенсильвания
филадельфия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583121374_0:263:2318:2001_1400x0_80_0_0_9b650c4b6679b875c437bbf682b781b2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире