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На улицах Филадельфии появились бойцы нацгвардии

На улицах Филадельфии появились бойцы нацгвардии

Бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T01:48

2020-11-06T01:48

2020-11-06T01:55

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

филадельфия

сша

в мире

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ФИЛАДЕЛЬФИЯ (штат Пенсильвания), 6 ноя - РИА Новости. Бойцы нацгвардии появились на улицах Филадельфии на фоне протестов из-за подсчета голосов на президентских выборах в США, передает корреспондент РИА Новости.Несколько бронированных Hammer и бойцы в камуфляжной форме расположились на площади у мэрии города - крупнейшего в штате Пенсильвания. В расположенном рядом Pennsylvania Convention Center идет подсчет голосов избирателей. Неподалеку проходит акция протеста, в которой участвуют порядка 200 человек. Собравшиеся не предпринимают насильственных действий, многие танцуют."Национальная гвардия армии",- ответил на вопрос корреспондента агентства о своей принадлежности один из мужчин в форме. В руках бойцы держат автоматические винтовки.Ранее в четверг подсчет голосов в Филадельфии приостановили из-за иска штаба кандидата от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, в котором содержалось требование проверки процедуры подсчета. Однако затем подсчет возобновили.Пенсильвания - один из четырех штатов, где победитель пока не определен.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире