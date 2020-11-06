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Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов

Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов

Штаб Дональда Трампа подал новый иск в федеральный суд, заявляя, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетом голосов в Филадельфии,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T00:18

2020-11-06T00:18

2020-11-06T01:02

пенсильвания

вашингтон (город)

дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

филадельфия

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Штаб Дональда Трампа подал новый иск в федеральный суд, заявляя, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетом голосов в Филадельфии, говорится в документе суда."Законодательство Пенсильвании... требует, чтобы представители и наблюдатели присутствовали и наблюдали за подсчетом всех бюллетеней, поданных заочно или по почте. Избирательная комиссия округа (Филадельфии) знает об этом, но сознательно отказывается позволить присутствие каких-либо представителей или наблюдателей со стороны президента Трампа или Республиканской партии", - говорится в исковом заявлении.

пенсильвания

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсильвания, вашингтон (город), дональд трамп, сша, филадельфия, в мире