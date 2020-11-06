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Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
Штаб Дональда Трампа подал новый иск в федеральный суд, заявляя, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетом голосов в Филадельфии,... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T00:18
2020-11-06T00:18
2020-11-06T01:02
пенсильвания
вашингтон (город)
дональд трамп
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филадельфия
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Штаб Дональда Трампа подал новый иск в федеральный суд, заявляя, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетом голосов в Филадельфии, говорится в документе суда."Законодательство Пенсильвании... требует, чтобы представители и наблюдатели присутствовали и наблюдали за подсчетом всех бюллетеней, поданных заочно или по почте. Избирательная комиссия округа (Филадельфии) знает об этом, но сознательно отказывается позволить присутствие каких-либо представителей или наблюдателей со стороны президента Трампа или Республиканской партии", - говорится в исковом заявлении.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсильвания, вашингтон (город), дональд трамп, сша, филадельфия, в мире