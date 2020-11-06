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Жителя Ингушетии приговорили к работам за разрушение древней башни
Жителя Ингушетии приговорили к работам за разрушение древней башни
Джейрахский районный суд в Ингушетии приговорил к 300 часам обязательных работ местного жителя, который разрушил расположенный в горах древний башенный... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:21
2020-11-06T20:21
республика ингушетия
джейрахский район
происшествия
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НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Джейрахский районный суд в Ингушетии приговорил к 300 часам обязательных работ местного жителя, который разрушил расположенный в горах древний башенный комплекс, сообщает прокуратура региона.Ранее, сообщалось, что в декабре 2019 года неизвестные разрушили несколько древних башенных построек недалеко от селения Бейни в Джейрахском районе Ингушетии. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В июле текущего года 52-летний местный житель по обвинению в разрушении башни усадьбы "Утен-Гала", построенной в XV-XVII веках, был осужден на 300 часов обязательных работ.В октябре текущего года в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного местного жителя, которого обвиняли в разрушении башен."Судом установлено, что 54-летний мужчина в октябре 2019 года на территории селения Бейни нанес повреждения башне "Бэрер-Гала", расположенной на южном склоне горы Столовая. Он выбил камни из стеновой кладки и своими действиями нарушил исторический облик башни, построенной в XV – XVI веках", - говорится в сообщении.Выбитые камни мужчина намеревался использовать в качестве стройматериала для возведения хозяйственной постройки. Однако вывезти их ему не удалось, так как дороги в горах были размыты, и к башне невозможно было подъехать на автомобиле. Позже он узнал, что новость о разрушении родовой башни вызвала большой общественный резонанс в республике, и работники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. После этого он не стал возвращаться за камнями."Приговором Джейрахского районного суда мужчина признан виновным по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" УК РФ, с учетом наличия на иждивении четверых детей ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ", - уточняет прокуратура.Кроме того, осужденный должен возместить материальный ущерб в размере более 120 тысяч рублей, причиненный преступлением.
https://ria.ru/20200713/1574288320.html
https://ria.ru/20200315/1568638130.html
республика ингушетия
джейрахский район
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республика ингушетия, джейрахский район, происшествия

Жителя Ингушетии приговорили к работам за разрушение древней башни

20:21 06.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Джейрахский районный суд в Ингушетии приговорил к 300 часам обязательных работ местного жителя, который разрушил расположенный в горах древний башенный комплекс, сообщает прокуратура региона.
Ранее, сообщалось, что в декабре 2019 года неизвестные разрушили несколько древних башенных построек недалеко от селения Бейни в Джейрахском районе Ингушетии. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В июле текущего года 52-летний местный житель по обвинению в разрушении башни усадьбы "Утен-Гала", построенной в XV-XVII веках, был осужден на 300 часов обязательных работ.
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В октябре текущего года в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного местного жителя, которого обвиняли в разрушении башен.
"Судом установлено, что 54-летний мужчина в октябре 2019 года на территории селения Бейни нанес повреждения башне "Бэрер-Гала", расположенной на южном склоне горы Столовая. Он выбил камни из стеновой кладки и своими действиями нарушил исторический облик башни, построенной в XV – XVI веках", - говорится в сообщении.
Выбитые камни мужчина намеревался использовать в качестве стройматериала для возведения хозяйственной постройки. Однако вывезти их ему не удалось, так как дороги в горах были размыты, и к башне невозможно было подъехать на автомобиле. Позже он узнал, что новость о разрушении родовой башни вызвала большой общественный резонанс в республике, и работники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. После этого он не стал возвращаться за камнями.
"Приговором Джейрахского районного суда мужчина признан виновным по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" УК РФ, с учетом наличия на иждивении четверых детей ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ", - уточняет прокуратура.
Кроме того, осужденный должен возместить материальный ущерб в размере более 120 тысяч рублей, причиненный преступлением.
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