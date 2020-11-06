https://ria.ru/20201106/vandalizm-1583454883.html

Жителя Ингушетии приговорили к работам за разрушение древней башни

Жителя Ингушетии приговорили к работам за разрушение древней башни

Джейрахский районный суд в Ингушетии приговорил к 300 часам обязательных работ местного жителя, который разрушил расположенный в горах древний башенный... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:21

2020-11-06T20:21

2020-11-06T20:21

республика ингушетия

джейрахский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_118b9357e76d771746725f93464420d9.jpg

НАЛЬЧИК, 6 ноя – РИА Новости. Джейрахский районный суд в Ингушетии приговорил к 300 часам обязательных работ местного жителя, который разрушил расположенный в горах древний башенный комплекс, сообщает прокуратура региона.Ранее, сообщалось, что в декабре 2019 года неизвестные разрушили несколько древних башенных построек недалеко от селения Бейни в Джейрахском районе Ингушетии. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В июле текущего года 52-летний местный житель по обвинению в разрушении башни усадьбы "Утен-Гала", построенной в XV-XVII веках, был осужден на 300 часов обязательных работ.В октябре текущего года в суд было направлено уголовное дело в отношении еще одного местного жителя, которого обвиняли в разрушении башен."Судом установлено, что 54-летний мужчина в октябре 2019 года на территории селения Бейни нанес повреждения башне "Бэрер-Гала", расположенной на южном склоне горы Столовая. Он выбил камни из стеновой кладки и своими действиями нарушил исторический облик башни, построенной в XV – XVI веках", - говорится в сообщении.Выбитые камни мужчина намеревался использовать в качестве стройматериала для возведения хозяйственной постройки. Однако вывезти их ему не удалось, так как дороги в горах были размыты, и к башне невозможно было подъехать на автомобиле. Позже он узнал, что новость о разрушении родовой башни вызвала большой общественный резонанс в республике, и работники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. После этого он не стал возвращаться за камнями."Приговором Джейрахского районного суда мужчина признан виновным по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия" УК РФ, с учетом наличия на иждивении четверых детей ему назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ", - уточняет прокуратура.Кроме того, осужденный должен возместить материальный ущерб в размере более 120 тысяч рублей, причиненный преступлением.

https://ria.ru/20200713/1574288320.html

https://ria.ru/20200315/1568638130.html

республика ингушетия

джейрахский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика ингушетия, джейрахский район, происшествия