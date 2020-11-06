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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/vaktsinatsiya-1583458085.html
В ЕК усомнились, что европейцы поедут за рубеж для вакцинации от COVID-19
В ЕК усомнились, что европейцы поедут за рубеж для вакцинации от COVID-19
В Еврокомиссии сомневаются, что граждане ЕС массово поедут за границу, чтобы сделать вакцину от коронавируса неразрешенным в Евросоюзе препаратом, сообщил на... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:45
2020-11-06T20:45
распространение нового коронавируса
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
великобритания
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии сомневаются, что граждане ЕС массово поедут за границу, чтобы сделать вакцину от коронавируса неразрешенным в Евросоюзе препаратом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, не отправятся ли граждане ЕС в Великобританию на вакцинацию в случае если Британия, которая 1 января 2021 года окончательно покинет ЕС, решит закупить российскую или китайскую вакцину."Я не думаю, что мы увидим сотни тысяч европейцев, которые сядут в поезд и поедут в Лондон, чтобы провакцинироваться вакциной, которая не получит разрешения у медицинских властей ЕС", - сказал он.При этом представитель ЕС подчеркнул, что для Евросоюза важно, чтобы вакцина, которая получит разрешение на продажу на европейском рынке, была широко доступна для населения."Важно гарантировать хороший доступ вакцин, которые будут разрешены для европейского рынка. Эти вакцины должны в полной мере соответствовать всем критериям, установленным Европейским агентством по лекарственным средствам, и получить необходимые разрешения до того, как попадут на европейский рынок. Мне кажется, что все вакцины-кандидаты, которые желают распространяться в ЕС, заинтересованы пройти все необходимые проверки и сертификации согласно критериям Европейского агентства по лекарственным средствам", - подчеркнул представитель ЕК. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583449931.html
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
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брюссель, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире

В ЕК усомнились, что европейцы поедут за рубеж для вакцинации от COVID-19

20:45 06.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии сомневаются, что граждане ЕС массово поедут за границу, чтобы сделать вакцину от коронавируса неразрешенным в Евросоюзе препаратом, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК, отвечая на вопрос о том, не отправятся ли граждане ЕС в Великобританию на вакцинацию в случае если Британия, которая 1 января 2021 года окончательно покинет ЕС, решит закупить российскую или китайскую вакцину.
"Я не думаю, что мы увидим сотни тысяч европейцев, которые сядут в поезд и поедут в Лондон, чтобы провакцинироваться вакциной, которая не получит разрешения у медицинских властей ЕС", - сказал он.
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При этом представитель ЕС подчеркнул, что для Евросоюза важно, чтобы вакцина, которая получит разрешение на продажу на европейском рынке, была широко доступна для населения.
"Важно гарантировать хороший доступ вакцин, которые будут разрешены для европейского рынка. Эти вакцины должны в полной мере соответствовать всем критериям, установленным Европейским агентством по лекарственным средствам, и получить необходимые разрешения до того, как попадут на европейский рынок. Мне кажется, что все вакцины-кандидаты, которые желают распространяться в ЕС, заинтересованы пройти все необходимые проверки и сертификации согласно критериям Европейского агентства по лекарственным средствам", - подчеркнул представитель ЕК.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
 
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