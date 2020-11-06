Путин обсудил с президентом Аргентины поставки российской вакцины
19:13 06.11.2020 (обновлено: 21:57 06.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество в экономике и борьбу с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств затронули тему использования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине.
В свою очередь, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев приветствовал призывы Фернандеса не политизировать закупку препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.
"Недавний опрос показал, что желающие вакцинироваться аргентинцы отдают предпочтение именно российской вакцине. <...> При этом отмечу, что нашим приоритетным рынком была и остается Россия, — все поставки вакцины в Аргентину будут осуществляться не в ущерб обеспечению препаратом отечественного рынка", — заявил Дмитриев.
Он отметил, что вакцину для Аргентины будут производить за пределами России. РФПИ заключил соглашения с пятью компаниями из Бразилии, Индии, Китая и Южной Кореи, которые сейчас готовятся развернуть полномасштабное производство препарата.
Фернандес в ноябре сообщал, что Россия в декабре — январе может поставить в Аргентину 25 миллионов доз вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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