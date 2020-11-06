https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583444423.html

Путин обсудил с президентом Аргентины поставки российской вакцины

Путин обсудил с президентом Аргентины поставки российской вакцины

Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество в экономике и борьбу с коронавирусом, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T19:13

2020-11-06T19:13

2020-11-06T21:57

альберто фернандес

владимир путин

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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россия

коронавирусы

аргентина

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество в экономике и борьбу с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Кремля.Главы государств затронули тему использования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине.В свою очередь, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев приветствовал призывы Фернандеса не политизировать закупку препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.Он отметил, что вакцину для Аргентины будут производить за пределами России. РФПИ заключил соглашения с пятью компаниями из Бразилии, Индии, Китая и Южной Кореи, которые сейчас готовятся развернуть полномасштабное производство препарата.Фернандес в ноябре сообщал, что Россия в декабре — январе может поставить в Аргентину 25 миллионов доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201103/vaktsinatsiya-1582880513.html

россия

аргентина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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