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https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583444423.html
Путин обсудил с президентом Аргентины поставки российской вакцины
Путин обсудил с президентом Аргентины поставки российской вакцины
Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество в экономике и борьбу с коронавирусом, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T19:13
2020-11-06T21:57
альберто фернандес
владимир путин
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
аргентина
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество в экономике и борьбу с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Кремля.Главы государств затронули тему использования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине.В свою очередь, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев приветствовал призывы Фернандеса не политизировать закупку препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.Он отметил, что вакцину для Аргентины будут производить за пределами России. РФПИ заключил соглашения с пятью компаниями из Бразилии, Индии, Китая и Южной Кореи, которые сейчас готовятся развернуть полномасштабное производство препарата.Фернандес в ноябре сообщал, что Россия в декабре — январе может поставить в Аргентину 25 миллионов доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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альберто фернандес, владимир путин, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, аргентина, в мире

Путин обсудил с президентом Аргентины поставки российской вакцины

19:13 06.11.2020 (обновлено: 21:57 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Аргентины Альберто Фернандесом сотрудничество в экономике и борьбу с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Кремля.
Главы государств затронули тему использования российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Аргентине.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 18:01Распространение нового коронавируса
В Аргентине вакцинация от COVID-19 "Спутником V" будет бесплатной
В свою очередь, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев приветствовал призывы Фернандеса не политизировать закупку препаратов для профилактики коронавирусной инфекции.

"Недавний опрос показал, что желающие вакцинироваться аргентинцы отдают предпочтение именно российской вакцине. <...> При этом отмечу, что нашим приоритетным рынком была и остается Россия, — все поставки вакцины в Аргентину будут осуществляться не в ущерб обеспечению препаратом отечественного рынка", — заявил Дмитриев.

Он отметил, что вакцину для Аргентины будут производить за пределами России. РФПИ заключил соглашения с пятью компаниями из Бразилии, Индии, Китая и Южной Кореи, которые сейчас готовятся развернуть полномасштабное производство препарата.
Фернандес в ноябре сообщал, что Россия в декабре — январе может поставить в Аргентину 25 миллионов доз вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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