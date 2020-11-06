https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583389268.html

В России начнут испытания вакцины от COVID-19 на норках

В России начнут испытания вакцины от COVID-19 на норках

Россельхознадзор планирует в ближайшее время начать испытания на норках вакцины против COVID-19 для животных, сообщается в материалах ведомственного издания... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:45

2020-11-06T15:45

2020-11-06T15:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

метте фредериксен

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор планирует в ближайшее время начать испытания на норках вакцины против COVID-19 для животных, сообщается в материалах ведомственного издания "Ветеринария и жизнь".Следующий этап – клинические испытания, которые проводятся на широкой группе животных, например, на собаках и кошках. "В ближайшее время расширенные испытания начнем на норках на базе зверохозяйств", – уточнил Чвала.Вакцину планируется применять в два этапа: для формирования максимального иммунитета у животных вторая инъекция вводится через 21 день после первой. Отмечается, что во время доклинических испытаний у лабораторных животных не было выявлено побочных реакций или осложнений.Новый препарат планируется рекомендовать, в том числе, и норковым фермам, поскольку эти животные восприимчивы к коронавирусу; более того, у них возможна внутривидовая передача инфекции, чем и объясняются массовые вспышки COVID-19 на норковых фермах в Нидерландах, Испании, США и Дании, говорится в материалах. Кроме того, новым коронавирусом могут заражаться собаки и животные семейства кошачьих: львы, тигры и кошки.Власти Дании в среду приняли решение уничтожить всех норок, которые могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, из которых 67 уже потеряли своих животных. В Минпромторге РФ, ссылаясь на данные российского торгпреда в Дании Сергея Филимонова, отметили, что после принятия решения об уничтожении норок (12 миллионов животных) в стране может закрыться 1 137 ферм. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/poklonskaya-1583209324.html

https://ria.ru/20201106/norki-1583367871.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, метте фредериксен, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)