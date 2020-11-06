https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583374002.html

В ЕС назвали условия использования вакцин от COVID-19 из третьих стран

В ЕС назвали условия использования вакцин от COVID-19 из третьих стран

Страны-члены Евросоюза в экстренных случаях и на ограниченный срок могут получать доступ к вакцинам третьих стран для собственного использования, сообщил на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T14:34

2020-11-06T14:34

2020-11-06T15:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Страны-члены Евросоюза в экстренных случаях и на ограниченный срок могут получать доступ к вакцинам третьих стран для собственного использования, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.При этом он добавил, что в этом случае государство-член само проверяет вакцину на безопасность и приобретает ее только для собственного использования на ограниченный срок.При этом представитель ЕК подчеркнул, что политика ЕС остается неизменной. "Самое главное для нас – это безопасность. Поэтому в соответствии с европейским законодательством, Европейское агентство по лекарственным препаратам может проводить соответствующие испытания", - подчеркнул он.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце октября заявил, что первая вакцина против коронавируса, как ожидается, появится в стране к концу декабря-началу января. Как сообщало агентство Рейтер, Орбан отметил, что Венгрия ведет переговоры по поводу вакцины с Китаем и Россией. По его словам, к весне страна может получить доступ к двум-трем разным вакцинам, и в апреле, скорее всего, сможет "объявить победу над пандемией".Комментируя эту информацию, представитель Еврокомиссии в конце октября сообщил, что страны и производители, желающие поставлять вакцины от коронавируса в Евросоюз, должны пройти все предусмотренные в ЕС стадии проверки и сертификации.Представитель ЕК добавил, что в настоящий момент ЕС ведет переговоры о вакцинах, производящихся в Европе, с Россией и Китаем переговоры в настоящий момент не ведутся. При этом он не исключил, что в будущем иностранные вакцины в принципе могут оказаться на европейском рынке, если пройдут необходимые процедуры сертификации и проверок.Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен ранее также сообщила, что страны ЕС договорились, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире