В ЕС назвали условия использования вакцин от COVID-19 из третьих стран
14:34 06.11.2020 (обновлено: 15:08 06.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак"
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Страны-члены Евросоюза в экстренных случаях и на ограниченный срок могут получать доступ к вакцинам третьих стран для собственного использования, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
При этом он добавил, что в этом случае государство-член само проверяет вакцину на безопасность и приобретает ее только для собственного использования на ограниченный срок.
"Есть определенные исключения, которые могут позволить государствам на ограниченный срок получить доступ к продукции, которая не получила разрешения (ЕС - ред.). Тогда речь может идти о проверке лекарства в данном конкретном государстве для получения временного доступа к нему", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной закупке Венгрией уже имеющихся у России и Китая вакцин от коронавируса.
При этом представитель ЕК подчеркнул, что политика ЕС остается неизменной. "Самое главное для нас – это безопасность. Поэтому в соответствии с европейским законодательством, Европейское агентство по лекарственным препаратам может проводить соответствующие испытания", - подчеркнул он.
"Вакцины, которые попадут на европейский рынок, должны пройти все критерии, которые определяются Европейским агентством по лекарственным препаратам. Все кандидаты, которые хотят поставлять вакцины на европейский рынок, должны следовать этим критериям и сотрудничать с Агентством", - указал представитель ЕК.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце октября заявил, что первая вакцина против коронавируса, как ожидается, появится в стране к концу декабря-началу января. Как сообщало агентство Рейтер, Орбан отметил, что Венгрия ведет переговоры по поводу вакцины с Китаем и Россией. По его словам, к весне страна может получить доступ к двум-трем разным вакцинам, и в апреле, скорее всего, сможет "объявить победу над пандемией".
Комментируя эту информацию, представитель Еврокомиссии в конце октября сообщил, что страны и производители, желающие поставлять вакцины от коронавируса в Евросоюз, должны пройти все предусмотренные в ЕС стадии проверки и сертификации.
Представитель ЕК добавил, что в настоящий момент ЕС ведет переговоры о вакцинах, производящихся в Европе, с Россией и Китаем переговоры в настоящий момент не ведутся. При этом он не исключил, что в будущем иностранные вакцины в принципе могут оказаться на европейском рынке, если пройдут необходимые процедуры сертификации и проверок.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен ранее также сообщила, что страны ЕС договорились, что будущая вакцина от коронавируса появится во всех странах союза одновременно и пропорционально численности населения.
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