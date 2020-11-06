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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583347660.html
В Biocad назвали срок передачи на производство технологий по "Спутник V"
В Biocad назвали срок передачи на производство технологий по "Спутник V"
Российская биотехнологическая компания Biocad планирует к декабрю завершить передачу на производство технологий НИЦЭМ им. Гамалеи по выпуску вакцины от... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:36
2020-11-06T12:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
biocad
белоруссия
бразилия
сша
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания Biocad планирует к декабрю завершить передачу на производство технологий НИЦЭМ им. Гамалеи по выпуску вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в компании."Вакцина "Спутник-V" сейчас находится на этапе трансфера на производство, это означает масштабирование на выпуск промышленных объемов. К декабрю мы планируем завершить этот процесс", - сказали в Biocad.В компании сообщили, что планируется производство порядка 2 миллионов доз вакцины в месяц, однако реальное количество доз можно будет оценить только по завершении процесса трансфера.Biocad еще в сентябре подписал соглашение с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". Помимо производства жидкой вакцины, в планах партнеров было наладить выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины, так как Biocad располагает необходимыми производственными мощностями по лиофилизации. Вакцина в виде порошка не требует особых условий хранения при транспортировке.Biocad - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 25 из которых находятся на разных стадиях разработки. Biocad создал международную группу компаний в Белоруссии, на Украине, в Бразилии, Китае, Индии и США.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
белоруссия
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вакцина "спутник v", biocad, белоруссия, бразилия, сша, экономика

В Biocad назвали срок передачи на производство технологий по "Спутник V"

12:36 06.11.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания Biocad планирует к декабрю завершить передачу на производство технологий НИЦЭМ им. Гамалеи по выпуску вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в компании.
"Вакцина "Спутник-V" сейчас находится на этапе трансфера на производство, это означает масштабирование на выпуск промышленных объемов. К декабрю мы планируем завершить этот процесс", - сказали в Biocad.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
В компании сообщили, что планируется производство порядка 2 миллионов доз вакцины в месяц, однако реальное количество доз можно будет оценить только по завершении процесса трансфера.
Biocad еще в сентябре подписал соглашение с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". Помимо производства жидкой вакцины, в планах партнеров было наладить выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины, так как Biocad располагает необходимыми производственными мощностями по лиофилизации. Вакцина в виде порошка не требует особых условий хранения при транспортировке.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Biocad - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 25 из которых находятся на разных стадиях разработки. Biocad создал международную группу компаний в Белоруссии, на Украине, в Бразилии, Китае, Индии и США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"BiocadБелоруссияБразилияСШАЭкономика
 
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