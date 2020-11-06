https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583347660.html
В Biocad назвали срок передачи на производство технологий по "Спутник V"
В Biocad назвали срок передачи на производство технологий по "Спутник V"
Российская биотехнологическая компания Biocad планирует к декабрю завершить передачу на производство технологий НИЦЭМ им. Гамалеи по выпуску вакцины от... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:36
2020-11-06T12:36
2020-11-06T12:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
biocad
белоруссия
бразилия
сша
экономика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская биотехнологическая компания Biocad планирует к декабрю завершить передачу на производство технологий НИЦЭМ им. Гамалеи по выпуску вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщили РИА Новости в компании."Вакцина "Спутник-V" сейчас находится на этапе трансфера на производство, это означает масштабирование на выпуск промышленных объемов. К декабрю мы планируем завершить этот процесс", - сказали в Biocad.В компании сообщили, что планируется производство порядка 2 миллионов доз вакцины в месяц, однако реальное количество доз можно будет оценить только по завершении процесса трансфера.Biocad еще в сентябре подписал соглашение с НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". Помимо производства жидкой вакцины, в планах партнеров было наладить выпуск лиофилизированной (сухой) вакцины, так как Biocad располагает необходимыми производственными мощностями по лиофилизации. Вакцина в виде порошка не требует особых условий хранения при транспортировке.Biocad - российская фармкомпания с полным циклом создания лекарств: от поиска молекулы до массового производства. Препараты компании предназначены для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Ее портфель состоит из 60 препаратов, более 25 из которых находятся на разных стадиях разработки. Biocad создал международную группу компаний в Белоруссии, на Украине, в Бразилии, Китае, Индии и США.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", biocad, белоруссия, бразилия, сша, экономика