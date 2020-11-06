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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583318976.html
Куба планирует привить от COVID-19 все население страны в 2021 году
Куба планирует привить от COVID-19 все население страны в 2021 году
Власти Кубы планируют провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, сообщил в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:23
2020-11-06T10:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бруно родригес
куба
в мире
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Кубы планируют провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, сообщил в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес."Куба к концу этого года будет располагать 4 вакцинами-кандидатами от COVID-19 на этапе клинических испытаний, вакцинация всего населения будет проведена в 2021 году. Несмотря на усиление блокады США, гуманистический характер кубинской науки позволяет преодолевать препятствия и спасать жизни", - написал министр.В конце октября сообщалось, что надзорное ведомство Кубы одобрило проведение первой фазы клинических испытаний второй кубинской вакцины Soberana 02.Клинические испытания первой кубинской вакцины Soberana 01 начались в августе и завершатся в январе 2021 года. В исследовании принимают участие 676 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583232237.html
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коронавирус covid-19, бруно родригес, куба, в мире

Куба планирует привить от COVID-19 все население страны в 2021 году

10:23 06.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти Кубы планируют провести вакцинацию всего населения страны от коронавируса в 2021 году, сообщил в Twitter министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.
"Куба к концу этого года будет располагать 4 вакцинами-кандидатами от COVID-19 на этапе клинических испытаний, вакцинация всего населения будет проведена в 2021 году. Несмотря на усиление блокады США, гуманистический характер кубинской науки позволяет преодолевать препятствия и спасать жизни", - написал министр.
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В конце октября сообщалось, что надзорное ведомство Кубы одобрило проведение первой фазы клинических испытаний второй кубинской вакцины Soberana 02.
Клинические испытания первой кубинской вакцины Soberana 01 начались в августе и завершатся в январе 2021 года. В исследовании принимают участие 676 человек в возрасте от 18 до 80 лет.
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