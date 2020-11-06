Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583318575.html
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19
Премьеры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обменялись по телефону информацией о ходе клинических испытаний вакцины от коронавирусной... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:21
2020-11-06T10:21
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
роман головченко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583145325_0:0:2931:1649_1400x0_80_0_0_9977f284527c86c10eae9b5a970bfa85.jpg
МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Премьеры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обменялись по телефону информацией о ходе клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и подготовки к ее производству в республике, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства."Вечером 5 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах. Кроме того, обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины "Спутник V" и подготовки к ее производству в Республике Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.Отмечается, что премьеры двух стран договорились продолжить предметные переговоры на уровне профильных министерств и ведомств по обсужденным вопросам.В среду в телефонном разговоре белорусский лидер Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил в четверг, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты".Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583209970.html
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583145325_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_8138eb9f44b3fc5ed5e3e5956ed3a732.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", роман головченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19

10:21 06.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Премьеры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обменялись по телефону информацией о ходе клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и подготовки к ее производству в республике, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
"Вечером 5 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах. Кроме того, обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины "Спутник V" и подготовки к ее производству в Республике Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Отмечается, что премьеры двух стран договорились продолжить предметные переговоры на уровне профильных министерств и ведомств по обсужденным вопросам.
В среду в телефонном разговоре белорусский лидер Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.
Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил в четверг, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 16:36Распространение нового коронавируса
Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным о российской вакцине
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Роман ГоловченкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния