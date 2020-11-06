Мишустин обсудил с премьером Белоруссии вакцину от COVID-19
МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Премьеры Белоруссии и России Роман Головченко и Михаил Мишустин обменялись по телефону информацией о ходе клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" и подготовки к ее производству в республике, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского правительства.
"Вечером 5 ноября 2020 года состоялся телефонный разговор премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической сферах. Кроме того, обменялись информацией о ходе клинических испытаний вакцины "Спутник V" и подготовки к ее производству в Республике Беларусь", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
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Отмечается, что премьеры двух стран договорились продолжить предметные переговоры на уровне профильных министерств и ведомств по обсужденным вопросам.
В среду в телефонном разговоре белорусский лидер Александр Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой.
Заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк сообщил в четверг, что производство российской вакцины от коронавируса может быть налажено на белорусском государственном предприятии "Белмедпрепараты".
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.